AMP.- Irán.- El presidente electo de Irán rechaza reunirse con Biden

EEUU negocia su reincorporación al pacto nuclear y el acuerdo parece cada vez más cerca



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El presidente electo de Irán, Ebrahim Raisi, ha respondido este lunes negativamente a una pregunta sobre si estaría dispuesto a reunirse con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y ha defendido que la política exterior de Teherán "no estará limitada al acuerdo nuclear de 2015".



"No", ha sentenciado contundentemente Raisi al ser preguntado por la posibilidad de un encuentro con su homólogo estadounidense durante su primera rueda de prensa con prensa iraní y extranjera tras su arrolladora victoria en las elecciones presidenciales del pasado viernes.



Raisi ha destacado que "la política exterior de nuestra Administración no empezará desde el acuerdo nuclear ni estará limitada por el mismo". "No se vinculará la situación económica y la vida de la gente a estas negociaciones, pero no se permitirá que haya conversaciones sólo por tenerlas", ha subrayado.



En cualquier caso, ha emplazado a Estados Unidos a cumplir con el acuerdo nuclear. "Emplazo enérgicamente a Estados Unidos a volver al PIAC (Plan Integral de Acción Conjunta, el acuerdo nuclear) y cumplir con sus compromisos. El pueblo iraní espera que cumpláis con vuestras obligaciones", ha subrayado. Raisi ha destacado además que la campaña de "máxima presión" lanzada contra Irán no ha logrado poner al país "de rodillas".



Raisi, un ultraconservador que hasta ahora era jefe del aparato judicial iraní, ha destacado su victoria en las presidenciales del 18 de junio muestra "un mensaje de unidad nacional y coherencia". "El mensaje de la nación iraní era la necesidad de un cambio en la situación económica", ha argüido.



Asimismo, ha destacado la participación en las elecciones --la más baja en unas presidenciales desde la instauración de la República Islámica en 1979-- y ha dicho que la gente acudió a las urnas "pese a la situación del coronavirus y la hostilidad y la guerra psicológica de los enemigos de Irán".



Por otra parte, ha prometido lograr la confianza de la población en el Gobierno y ha apuntado que "cualquiera cuyo corazón lata por el pueblo y la revolución será un socio, allá donde esté en el país", según ha recogido la cadena de televisión iraní Press TV.



SANCIONES Y GUERRA ECONÓMICA



El presidente saliente iraní, Hasán Rohani, ha hecho hincapié este mismo lunes en que la retirada de sanciones contra el país tendrá lugar "pronto" y ha vuelto a denunciar la "guerra económica" por parte de Estados Unidos, tal y como ha informado la agencia iraní de noticias Mehr.



Asimismo, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Said Jatibzadé, ha argüido que "la política de Irán nunca ha sido aplazar la retirada de las sanciones" y ha manifestado que "no es improbable que la próxima ronda de conversaciones sea la última".



"Los diplomáticos son optimistas, pero siempre es demasiado pronto para juzgar y tenemos que ver si se toman decisiones políticas por parte de todas las partes", ha dicho Jatibzadé, quien ha incidido en que el principio de acuerdo "es claro".



En este sentido, ha sostenido que Teherán quiere "garantías" de la Administración estadounidense sobre los puntos del acuerdo. "Estados Unidos mostró durante la era de (el expresidente Donald) Trump que puede ignorar con arrogancia los intereses de otros países", ha explicado.



Por último, ha manifestado que "sería mejor que los europeos vuelvan a sus compromisos". "No permitiremos que las negociaciones sean socavadas. Los detalles son tan importantes como las cosas generales. No se puede alcanzar un acuerdo si no hay un acuerdo sobre todo", ha zanjado.



Irán ha anunciado hasta la fecha la retirada de sus compromisos sobre varios de los puntos del acuerdo, lo que ha provocado el temor en el resto de firmantes de un posible colapso del pacto. Sin embargo, las autoridades iraníes han defendido en todo momento que estos pasos pueden revertirse si Estados Unidos retira las sanciones y vuelve al acuerdo.