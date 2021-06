AMP.- Coronavirus.- Johnson advierte de que este 2021 será un año "difícil" para viajar al extranjero

El Gobierno enfría las expectativas sobre un posible adelantamiento en la relajación de las restricciones



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha reiterado este lunes la intención del Gobierno de completar la desescalada en Inglaterra el 19 de julio, pero ha advertido de que 2021 será un año "difícil" para viajar al extranjero.



Durante una visita al Instituto Nacional de Control y Normas Biológicas, Johnson se ha congratulado de que el ritmo de la vacunación contra la COVID-19 "va viento en popa", pero ha remarcado que "va a ser, pase lo que pase, un año difícil para viajar". "Habrá problemas, habrá retrasos, me temo (...) la prioridad es mantener al país seguro y evitar que el virus vuelva", ha agregado.



De forma paralela, ha trasladado que "busca" establecer una exención a la obligatoriedad de guardar cuarentena para las personas que tengan la pauta completa de la vacuna, pero ha insistido en la intención del Ejecutivo de "proteger" al país. No obstante, ha reiterado la fecha del 19 de julio para completar la desescalada en Reino Unido, ha recogido la BBC.



En esta línea se ha expresado también el ministro de Negocios, Energía y Estrategia Industrial de Reino Unido, Kwasi Kwarteng, que ha señalado durante la jornada que es "improbable" que el Gobierno decida relajar las restricciones aún vigentes por la COVID-19 el 5 de julio, después de que el Ejecutivo retrasara un mes el siguiente paso de la 'hoja de ruta' de su desescalada.



El Gobierno británico apuntó al 19 de julio como fecha en la que se completará la desescalada en Inglaterra, aunque el primer ministro, Boris Johnson, había dejado la puerta abierta a evaluar si las restricciones restantes podrían eliminarse el 5 de julio.



Preguntado en Sky News sobre esta cuestión, Kwarteng se ha inclinado por "pecar de cauteloso" y ha explicado que "miraría al 19 de julio". "Podría ser antes pero creo que es improbable. Generalmente hemos cumplido con las fechas que hemos fijado", ha dicho, antes de incidir en que, por su parte, está "centrado" en el 19 de julio.



El Ejecutivo se vio obligado a retrasar el último paso de su desescalada, previsto para este lunes, por la expansión de la variante 'Delta' del SARS-CoV-2, a la que se achaca un notable incremento en los contagios diarios de COVID-19 en el país. El 'premier' se ha mostrado confiado en que la extensión no se alargará más.