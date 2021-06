Alex Sandro: "Neymar está entre los mejores del mundo actualmente"

Alex Sandro (4d) y Neymar (6d) durante un partido por el grupo B de la Copa América disputado en el Estadio Olímpico Nilton Santos, en Río de Janeiro (Brasil). EFE/André Coelho

Río de Janeiro, 21 jun (EFE).- Alex Sandro, lateral izquierdo de la selección brasileña, afirmó este lunes que Neymar, quien ha destacado en el arranque de la Copa América de Brasil 2021, está "entre los mejores jugadores del mundo en la actualidad".

"Todo lo que tiene Neymar es difícil encontrarlo en otros jugadores. Creo, en mi opinión, que está entre los mejores del mundo", dijo el defensor en una rueda de prensa en Río de Janeiro, donde la Canarinha está concentrada durante la disputa del torneo.

Alex Sandro no dudó en situar al '10' entre los futbolistas más destacados del panorama internacional "en la actualidad", a pesar de que en los últimos tres años desapareció del mejor equipo que divulga anualmente la FIFA.

La última aparición del atacante del París Saint-Germain (PSG) en el once de mejores futbolistas fue en 2017, cuando compartió delantera con el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo, quienes sí se mantuvieron en el equipo ideal de 2018, 2019 y 2020.

En ese periodo, Neymar tuvo que hacer frente a varias lesiones de gravedad, que le hicieron perderse, por ejemplo, la Copa América de 2019, y escándalos extradeportivos relacionados con presuntas agresiones sexuales que, hasta el momento, no han tenido trámite en la justicia.

Además, en ese tiempo han irrumpido otros nombres, como el francés Kylian Mbappé, también en el PSG y campeón mundial en 2018, o el noruego Erling Haaland, del Borussia Dortmund alemán, que han eclipsado en parte su trayectoria.

Sin embargo, en esta Copa América, la estrella de la Canarinha parece haber recuperado su mejor nivel. Lleva dos goles y ha participado en muchos de los siete tantos marcados por los anfitriones ante Venezuela (3-0) y Perú (4-0).

Además, ya está a nueve dianas de igualar a Pelé (77) como máximo goleador histórico de la Canarinha en partidos oficiales.

"Neymar está entre los mejores del mundo actualmente", insistió el lateral del Juventus italiano.