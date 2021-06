ALBA, Chauvin, Fujimori e Ingrid Betancourt, nombres de la semana en América

La candidata presidencial derechista por el partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, habla durante una rueda de prensa desde su local partidario en el centro de Lima (Perú), el 17 de junio de 2021. EFE/ Stringer

Bogotá, 21 jun (EFE).- La sentencia final por la muerte de George Floyd, la reunión de la ALBA en Venezuela, el cóctel jurídico y electoral de Perú, la tragedia de la covid-19 en Latinoamérica y la comparecencia de la colombiana Ingrid Betancourt ante la Comisión de la Verdad son algunas de las claves informativas de la última semana de junio en América.

1.- Audiencia para Chauvin

El juez Peter Cahill lleva más de treinta años ejerciendo el derecho en Minnesota (EE.UU.), ha enseñado en la facultad del estado y su mandato termina en 2027. Este hombre de leyes es, probablemente, uno de los personajes de la semana. El próximo viernes, el juez Cahill da a conocer la sentencia contra el expolicia Derek Chauvin, hallado culpable por un jurado del asesinado del afroamericano George Floyd.

El veredicto del jurado del pasado mes de abril declaró a Chauvin culpable de los tres cargos a los que se enfrentaba: asesinato involuntario en segundo grado, penado con hasta 40 años de cárcel; asesinato en tercer grado, con una condena máxima de 25 años, y homicidio involuntario en segundo grado, que acarrea hasta 10 años de privación de libertad.

Los fiscales del caso han pedido una pena de prisión de 30 años.

El 25 de junio, el juez Cahill tendrá la última palabra.

2.- Un ALBA presencial espera a Ortega

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) celebra el día de San Juan la XIX cumbre de jefes de Estado con motivo del bicentenario de la batalla de Carabobo, que supuso la independencia definitiva de Venezuela.

La ALBA reúne a Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Antigua y Barbuda, Dominica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Granada, San Cristóbal y las Nieves.

Según fuentes de la cancillería venezolana, la reunión será presencial y contará con la participación de todos los Estados miembros, aunque no está clara la representación de cada país.

La cita será un buen momento para comprobar si reaparece en persona el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que desde el 15 de abril no ha tenido ningún acto público pese a la ola detenciones de opositores políticos en el país centroamericano.

3.- Perú, entre jueces e impugnaciones de votos

El Poder Judicial empieza este lunes a analizar la petición de prisión preventiva contra la candidata presidencial peruana Keiko Fujimori, solicitada por un fiscal anticorrupción por supuestamente haber vulnerado las restricciones impuestas durante la investigación que se le sigue por presunta corrupción.

La propia imputada, que calificó de "absurda" la petición del fiscal, aseguró que "confía" en el Poder Judicial y que no tiene "ningún temor".

De momento, la defensa de Fujimori ha solicitado que la audiencia se celebre de manera presencial.

A este debate judicial, hay que sumar la larga espera de los resultados finales de los comicios presenciales. Todavía falta que las autoridades electorales revisen las peticiones de nulidad de las actas impulsadas por el fujimorismo, que insiste en denunciar un supuesto "fraude de mesa" a favor del virtual presidente electo, el izquierdista Pedro Castillo.

Este sancochado (plato típico de Perú) político-judicial limeño indica, sin embargo, que el juicio contra Fujimori va a ser inevitable, sobre todo si se confirma que es la perdedora de la contienda electoral y, al no haber alcanzado la Presidencia, no ha obtenido la inmunidad judicial.

4.-Rosas Rojas en Copacabana

Mientras en Europa y Estados Unidos deciden suprimir las mascarillas en el exterior, Latinoamérica sigue sumida en la pandemia alcanzando récords de escándalo por fallecimientos, frente a una indiferencia casi global.

Este fin de semana, Brasil superó las cifra de medio millón de muertos por covid-19, un dato que recuerda a la epidemia de viruela de hace 150 años que mató a un número similar de personas en el país suramericano.

Pese a los esfuerzos de vacunación de las últimas semanas -por ejemplo, en Colombia o México -, la región en su conjunto, salvo excepciones, lidera una triste clasificación sin ver la luz al final del túnel. El paciente se mantiene grave.

5.- Cara a cara con su captores

El próximo miércoles, la excandidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt entregará su testimonio ante la Comisión de la Verdad como acto de reconocimiento por el secuestro del que fue víctima a manos de la guerrilla de las FARC entre 2002 y 2008.

Esta será la primera vez que se encuentre con sus antiguos captores desde que fue rescatada en la Operación Jaque, el 2 de julio de 2008.

Juan Carlos Gómez