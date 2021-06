0-1. Austria da la sorpresa y sella un histórico pase a octavos

EFE/EPA/Mihai Barbu

Bucarest 21 jun (EFE).- La selección de Austria consiguió este lunes la primera clasificación de su historia a octavos de final de la Eurocopa, donde se medirá a Italia, tras dar la sorpresa y derrotar con autoridad (0-1) a una Ucrania que partía como favorita.

Salió Austria, bajo el sol de Bucarest, bien plantada en el campo y con ganas de llevar la iniciativa, abandonando el esquema de tres centrales para dar paso a un 4-3-2-1, con Alaba en la banda y Arnautovic en punta.

Esta formación empezó a dar sus frutos en los primeros compases del encuentro, con los de Franco Foda encontrando espacios con relativa facilidad por las bandas, con Schlager, por la derecha, y Alaba, por la izquierda.

Ucrania, consciente de que les servía el empate y anulada por la presión austriaca, planteó un partido más defensivo, esperando atrás y buscando hacer daño al contragolpe.

El esfuerzo de la selección alpina se vio recompensado en el minuto 21 de juego, cuando Baumgartner apareció entre la defensa ucraniana para meter el pie y mandar el balón al fondo de la red, tras un gran saque de esquina del nuevo jugador del Real Madrid David Alaba.

Después del tanto, Austria no se dio por satisfecho en ningún momento y neutralizó a una Ucrania que solo puso a prueba a Bachmann con un solitario remate desde fuera del área.

Los de Franco Fonda, que pudieron irse al descanso con una ventaja mayor si Arnautovic no hubiera fallado un mano a mano con el meta ucraniano, sufrieron la inesperada baja del autor del primer tanto, Christoph Baumgartner, quien fue sustituido por Schöpf tras un choque de cabeza con un defensa rival.

Movió ficha Andréi Shevchenko en el descanso, sustituyendo a un desaparecido Malinovskyi por Tsygankov en ataque, aunque su escuadra seguía sin dar con la tecla de anteponerse a la presión austriaca.

En una segunda mitad, en la que ambas selecciones bajaron el ritmo, la ocasión más clara para Ucrania llegó tras un saque de falta lateral en el que Bachmann atajó con seguridad un mal despeje de su propia defensa.

Pasados unos minutos de corte más defensivo, los de Foda volvieron a buscar el control del partido, con un gran y trabajador Grillitsch en el pivote que liberó a Schlager y Laimer en tres cuartos de campo.

La tensión podía sentirse en los minutos finales del encuentro porque un solo tanto de los de Shevchenko podía cambiar las tornas por completo y concederles su tan ansiada e inédita clasificación.

Ucrania lo intentó hasta el pitido final, pero su oportunidad más clara, un disparo escorado de Yaremchuk, se marchó fuera rozando el poste de la portería austriaca.

Con este resultado, Austria queda segunda de grupo, por detrás de Países Bajos, y se medirá a Italia en octavos de final este sábado; mientras que Ucrania, con solo 3 puntos, queda a la espera de lo que suceda en el resto de partidos para ver si se convierte en uno de los cuatro mejores terceros para pasar de ronda.

- Ficha técnica:

0.- Ucrania: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko (Besedin, m.85); Shaparenko (Marlos, m.68), Sydorchuk, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk y Malinovskyi (Tsygankov, m.46).

1.- Austria: Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba; Schlager, Laimer (Ilsanker, m.72), Grillitsch; Baumgarnter (Schöpf, m.32), Sabitzer; Arnautovic (Kalajdzic, m.90).

Goles: 0-1, m.21: Baumgarnter.

Árbitro: Cuneyt Cakir (Turquía).

Incidencias: Partido correspondiente a la última jornada del grupo C de la Eurocopa disputado en el Estadio Nacional de Bucarest ante unos 12.000 espectadores.

Alejandro Giménez