𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 𝐂𝐫𝐮𝐳 𝗢𝘀𝗼𝗿𝗶𝗼 y las últimas 5 fotos que han arrasado en Instagram

𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 𝐂𝐫𝐮𝐳 𝗢𝘀𝗼𝗿𝗶𝗼 (@carolinacruzosorio) realizó en las últimas horas una serie de publicaciones en las redesque demuestran una vez más su popularidad en internet. Los 5 posteos de historias y fotografías, alcanzaron más de 211.069 de interacciones entre sus seguidores.

Los posts más relevantes:





• No es fácil aguantarse cuando uno tiene al frente un pandebono delicioso 😍🤤☺️ #MiSalvador





• TODO HA VALIDO “LA VIDA” POR ELLOS 😍😍🙏🏽🙏🏽





• #TBT el tiempo vuela pero este muñeco cada día me enamora más #Matías 😍😍😭😭 Me tocó editar y aclarar: ES MATÍAS JAJAJAJA





• Decían que el post parto iba a ser una época dura para mi cabello, sin embargo yo siento que nunca lo he tenido mejor. En algún momento pensé que un cabello abundante era solo un sueño, pues hay quienes tenemos cabello delgado por genética, pero mi cabello está fuerte, no tengo entradas, esta sano y brillante, me crece muchísimo, me ha soportado todos los cambios que he querido hacerle y que ha tenido mi cuerpo. Sin duda el mérito es de @milagro_milagros, la calidad de sus productos es impresionante al igual que los resultados. Quiero regalarles a ustedes también un KIT CABELLO ABUNDANTE Y SIN CAÍDA. Sigan a @milagro_milagros y dejen aquí abajo en los comentarios muchos corazones para esta marca que amamos todas. Escogeré 30 personas al azar el lunes 21 de junio 2021. Instagram no es responsable. #patrocinado





1 outfit, 4 mujeres #PetitComite @andreasernafotos @cardozo_80 @yanethwaldman falto @jessdelapena

Carolina Cruz Osorio (Tuluá, Valle del Cauca, Colombia, el 12 de junio de 1979) es una modelo, empresaria, periodista y presentadora colombiana.

En 1999, Carolina participó en Señorita Colombia, representando al Valle del Cauca donde ocupó el segundo lugar, siendo ganadora del título de Señorita Colombia Internacional o Virreina Nacional.

Después del concurso, continuó con trabajos de modelaje y reportería en El Noticiero del Espectáculo, para la programadora de Jorge Barón Televisión. En el 2000, se vinculó al Canal RCN, como conductora del show Comandos. Tras cinco años y luego de su participación en el reality show "Bailando por un sueño", el cual ganó, decidió no regresar a la presentación del magazín.

Posteriormente, creó su propia empresa, "Carolina Cruz Empresa Unipersonal" y "Carolina Cruz Joyerías y Accesorios". En 2007, presentó la tercera temporada del reality Cambio extremo. En agosto de 2018 se integró como presentadora al programa matutino Día a día de Caracol Televisión.