Venezuela-Ecuador y Colombia-Perú empiezan a definir su futuro en la Copa América-2021

Actualiza con declaraciones del técnico de Venezuela, José Peseiro, y del portero Wuilker Faríñez. Añade baja de Yangel Herrera. ///Río de Janeiro, 19 Jun 2021 (AFP) - Para derrumbar el muro de Wuilker Faríñez en Venezuela, aún diezmada por el covid-19, Ecuador necesitará de martillo y cincel cuando la enfrente el domingo en Rio de Janeiro en un duelo en que ambas selecciones necesitan sumar para entusiasmarse con los cuartos de la Copa América-2021.Además de alumbrar el torneo de selecciones más antiguo del mundo, los reflejos del portero del Lens francés fueron el premio a la resistencia de Venezuela ante Colombia el jueves en Goiania y un llamado al envalentonamiento para las fechas decisivas de la fase de grupos.Las ocho atajadas de Faríñez, de 23 años, contra los cafeteros obligan a una activación especial de la ofensiva ecuatoriana, liderada por Enner Valencia, en el choque que disputarán a las 18H00 locales (21H00 GMT) en el estadio Olímpico Nilton Santos. - ¿Cómo vencerlo? - La pregunta seguramente ronda la cabeza del técnico de los ecuatorianos, Gustavo Alfaro, porque en el entrenamiento del viernes, en la 'cidade maravilhosa', movió algunas piezas de la artillería. Y el interrogante quizás fue reforzado por el poco volumen ofensivo en el estreno con derrota (1-0) contra Colombia, un resultado que los obliga a sumar para no aislarse en la parte baja del Grupo B, en el que Brasil ya está clasificado y los colombianos, peruanos y venezolanos aspiran a los otros tres cupos."Tenemos que tratar de generar un poco más de situaciones de gol y de eso somos conscientes. En la parte ofensiva nos estamos preparando para eso y cuando tengamos las opciones de gol tenemos que tratar de marcar. El fútbol se gana con goles", dijo Valencia este sábado.Por una u otra razón, el DT argentino probó variantes respecto al once que debutó en Cuiabá.El delantero Leonardo Campana y el mediocampista defensivo Christian Noboa podrían ser inicialistas en una Tricolor que ha probado el 4-3-3 y el 4-3-1-2.También podría decantarse por mantener el tradicional 4-4-2 que le ha dado réditos en el premundial sudamericano, donde marchan terceros por detrás de Brasil y Argentina, pero con la dupla ofensiva Valencia-Campana, en lugar de Michael Estrada. - Proponer o morir - Alfaro encuentra un alivio a sus preocupaciones en la incapacidad ofensiva que ha mostrado, hasta ahora, la Venezuela del portugués José Peseiro, tras más de una docena de bajas por un brote de covid-19 y lesiones, entre ellas las del goleador Salomón Rondón y los movedizos Yeferson Soteldo y Darwin Machís.A ellos se sumó el volante Yangel Herrera, fuera de la Copa América por una "fractura mínima" de la tibia derecha ocurrida en el juego con Colombia."Podemos no tener jugadores referentes, pero para pelear, vamos a pelear más si es posible", advirtió Peseiro este sábado en rueda de prensa.Aunque los venezolanos han defendido con dignidad sus colores en medio de tamañas adversidades, apenas rescataron un empate con Colombia y perdieron 3-0 en la inauguración del torneo ante Brasil.Entre ambos partidos sólo hicieron un tiro directo al arco, una estadística que evidencia el peso de los ausentes."Los delanteros más fuertes que tenemos no están, pero confío en que podemos competir y ganar mañana", agregó el luso.A falta de dos partidos en la llave -en la siguiente jornada descansa y cierra contra Perú-, en el atacante Fernando Aristeguieta recaen las esperanzas venezolanas de festejar por primera vez y así acercarse a cuartos de la edición 47 del torneo sudamericano."Nos lo creemos (la clasificación), pero esto es de paso a paso, de ir trabajando partido a partido, cada partido va a ser una final", dijo el portero Faríñez.Posibles alineaciones:Venezuela: Wuilker Faríñez - Alexander González, Francisco La Mantia, Adrián Martínez, Luis Mago, Jhoan Cumaná - José Martínez, Junior Moreno, Bernaldo Manzano, Cristian Cásseres - Fernando Aristeguieta. DT: José Peseiro.Ecuador: Pedro Ortiz - Ángelo Preciado, Robert Arboleda, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán - Sebastián Méndez, Christian Noboa, Moisés Castillo- Enner Valencia, Leonardo Campana, Gonzalo Plata. DT: Gustavo Alfaro.Árbitros: El chileno Roberto Tobar acompañado de sus compatriotas Christian Schiemann y Claudio Ríos en las líneas.raa/ma