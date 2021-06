Uruguay necesita reencontrarse con el gol

Edinson Cavani de Uruguay en acción, el 18 de junio de 2021, contra Argentina, durante un partido por el grupo A de la Copa América, en el estadio Mané Garrincha de Brasilia (Brasil). EFE/Fernando Bizerra Jr

Cuiabá (Brasil).- Uruguay extraña el gol que, desde hace ya cuatro partidos -uno de Copa América y tres de eliminatorias al Mundial 2022-, no logra encontrar pese a contar con sus principales artilleros en ofensiva, por lo que buscará reencontrarse con el grito sagrado en un duelo crucial ante Chile.

El juego de la tercera fecha del Grupo A de la Copa América será clave para las intenciones de la Celeste de clasificar lo mejor ubicado posible a la próxima etapa aunque, en frente, tendrá a un duro rival que también quiere reencontrarse con su mejor nivel.

Uruguay llega tras dejar una pálida imagen ante Argentina en el encuentro que finalizó 1-0 a favor del conjunto de Lionel Messi.

La falta de profundidad, las pocas acciones de riesgo y los casi ausentes remates al arco preocupan al equipo dirigido por Óscar Washington 'Maestro' Tabárez. Fundamentalmente, lo que sorprende es que en sus filas cuenta con Luis Suárez y Edinson Cavani, dos de los artilleros más contundentes del planeta, quienes no han podido hacer su juego.

Para el juego ante Chile, se espera que Tabárez haga algún cambio de posición ya que los mejores minutos del centrocampista del Real Madrid Federico Valverde se vieron cuando este pasó a jugar en la mitad del terreno y tampoco se descarta el ingreso como titular de Nahitan Nández, quien le dio profundidad al equipo en la segunda mitad ante Argentina.

Enfrente estará Chile que, al ser dirigida por el uruguayo Martín Lasarte, conoce a muchos de los futbolistas a los que enfrentará. De hecho, el entrenador de la Roja fue quien hizo debutar a Suárez en el Nacional uruguayo en 2005.

La selección chilena necesita consolidar su buen momento luego de vencer a Bolivia por 1-0 gracias al gol de Ben Brereton, el futbolista anglochileno que viene dando que hablar en esta Copa América por su buen rendimiento.

Asimismo, contará en cancha con Arturo Vidal, una de sus principales figuras pero que estuvo envuelto en polémica en el juego ante Bolivia por su reacción de disconformidad al salir del campo de juego. Quien no estará nuevamente será Alexis Sánchez, que aún no se recupera de una lesión y cada vez es menos probable que tenga minutos en la Copa América.

En caso de conseguir una victoria, la Roja ya se asegurará un lugar en la próxima fase, mientras que Uruguay necesita reencontrarse con el triunfo para empezar a consolidar un lugar en la siguiente etapa y, fundamentalmente, recordar lo que se siente al gritar un gol.

- Alineaciones probables:

Uruguay: Fernando Muslera; Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín, Matías Viña; Federico Valverde, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur, Nicolás De la Cruz; Luis Suárez y Edinson Cavani.

Entrenador: Oscar Washington Tabárez.

Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Eugenio Mena; Erick Pulgar; Arturo Vidal, Charles Aránguiz; Jean Meneses, Eduardo Vargas y Ben Brereton.

Entrenador: Martín Lasarte.

Árbitro: el brasileño Raphael Claus, asistido por los ecuatorianos Christian Lescano y Byron Romero.

Estadio: Arena Pantanal, de Cuiabá.

Hora: 17:00 local (21:00 GMT).