Tabárez reconoce la urgencia de mejorar el juego ofensivo uruguayo

El entrenador Óscar Washington Tabárez de Uruguay, el 18 de junio de 2021, durante un partido por el grupo A de la Copa América en el estadio Mané Garrincha de Brasilia (Brasil). EFE/Joedson Alves

Cuiabá (Brasil), 20 jun (EFE).- El seleccionador uruguayo de fútbol, Óscar Washington Tabárez, reconoció este domingo que su equipo tiene la urgencia de mejorar su juego ofensivo de cara al duelo ante Chile por la Copa América, ya que lleva cuatro partidos sin convertir un gol.

Así lo subrayó en la conferencia de este domingo desde Cuiabá, ciudad donde se medirá este lunes con Chile por la tercera jornada del Grupo A de la competición continental.

Si bien Tabárez rescató que desde hace ya varios partidos -como también ocurrió en la pasada fecha ante Argentina-, el equipo tiene mayor posesión de balón que su rival, de nada sirve si no se generan acciones de peligro y eso, cree, hoy es el "problema principal".

"Quizás no arriesgamos, estamos tratando de, a través de cambios o incorporaciones al equipo por jugadores que puedan incidir en ese objetivo y cuando definimos algo nos metemos en ello y hasta el momento que se juega el partido va a ser nuestro pensamiento, después el partido empezará a mostrar su historia propia", acotó.

Asimismo, enfatizó que está preocupado pero no tiene quejas respecto a la actitud de sus futbolistas y que esta realidad no altera la unión o las ilusiones del plantel.

"La urgencia es la mejoría del juego ofensivo, por ahí va a venir la parte novedosa de la planificación. Queremos que esto mejore, queremos ganar, queremos crear situaciones, eso es lo mínimo que nos tenemos que exigir", afirmó.

Tabárez también reconoció la labor de su compatriota, Martín Lasarte, al frente de Chile y consideró que se nota que es un equipo con trabajo, lógico y se nota su profesionalismo.

Quien también habló en conferencia fue el portero de la Celeste, el experimentado Fernando Muslera, que enfatizó su felicidad por haber vuelto a defender al arco uruguayo luego de un largo tiempo lesionado.

Respecto al nivel del equipo, Muslera afirmó que depende de muchos factores como la oposición que genere el rival, aunque reconoció los problemas ofensivos que se están visualizando.

Además, coincidió con que el gol del triunfo de Argentina fue mayormente una distracción defensiva que un mérito del rival, por lo que ello debe servir como lección para estar "al 100" en cada momento del juego ante Chile ya que las pelotas paradas "pueden definir un partido".