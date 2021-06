Se pospone juicio del caso "Ever Given" para seguir con negociaciones

EFE/EPA/KHALED ELFIQI/Archivo

El Cairo, 20 jun (EFE).- Un tribunal egipcio aplazó este domingo el caso del portacontenedores "Ever Given", que quedó encallado en el Canal de Suez el pasado marzo durante casi una semana, mientras continúan las negociaciones para resolver la disputa financiera por la que el buque permanece aún en las aguas del paso marítimo.

Una fuente de la oficina de información de la Autoridad de Canal de Suez, que pidió el anonimato, aseguró a Efe que el Tribunal de Ismailiya, situado en el noreste de Egipto, pospuso el juicio para seguir estudiando un posible acuerdo económico con la empresa japonesa propietaria del portacontenedores Ever Given, Shoei Kisen.

El diario oficial egipcio Al Ahram informó de que el equipo legal de la autoridad aseveró que ya hay sobre la mesa un acuerdo que podría resolver las demandas de la autoridad egipcia.

En un principio, la Autoridad del Canal de Suez, por el que pasa más del 10 % del comercio marítimo mundial, exigió una compensación de 916 millones de dólares (772 millones de euros, al cambio actual), que luego se redujo a 550 millones de dólares (463 millones de euros) por los daños y perjuicios causados.

Otra fuente de la autoridad del canal, que pidió el anonimato, aseguró hoy a Efe que la entidad estatal podría estar en la posición de ofrecer una nueva cifra para la indemnización, que oscilaría entre los 400 y 500 millones de dólares, aunque no ofreció más detalles al respecto.

Por su parte, la aseguradora británica UK P&I Club dijo hoy, en un comunicado, que "en el transcurso de más de 15 días, en sesiones de trabajo prolongadas, largas y arduas, pero positivas, el UK Club junto con las otras aseguradoras del barco han entablado negociaciones con el comité asignado por la Autoridad del Canal de Suez".

Según la nota, los detalles de esas negociaciones se mantendrán "confidenciales" por lo que el deseo de aplazar esta audiencia se basa en "poder tomar el tiempo necesario con el objetivo de llegar a una solución final y amistosa que satisfaga a todas las partes".

El portacontenedores de bandera panameña, que integra la flota de la naviera taiwanesa Evergreen, permanece anclado en el canal desde que fue desencallado el pasado 29 de marzo donde quedó atravesado, con sus 400 metros de eslora, el 23 de marzo, con una carga de más de 18.000 contenedores gestionada por la multinacional Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), y provocó que cientos de barcos tuvieran que esperar días para transitar entre el mar Rojo y el mar Mediterráneo, y viceversa.