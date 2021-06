Portugal, frenazo y recomposición

El delantero de Portugal Cristiano Ronaldo se lamenta durante el partido del grupo F de ala Eurocopa 2020 que las selecciones de Portugal y Alemania disputaron el sábado en Múnich, Alemania. EFE/EPA/Christof Stache / POOL

Madrid, 20 jun (EFE).- Portugal, defensora del título continental, sufrió un frenazo en seco en el Allianz Arena de Múnich ante el renacido 'panzer' alemán, lo que le obliga a recomponerse en lo anímico y en lo futbolístico para encarar el trascendental encuentro del miércoles frente a Francia en el Puskas Arena.

Si bien caer ante Alemania no puede ser nunca considerada una sorpresa, sí que lo fue cómo ocurrió para un equipo tan bien armado como el luso, que había encadenado doce encuentros de fases finales de Eurocopa sin perder y que llevaba tres de las mismas sin encajar gol alguno.

Cuando Cristiano Ronaldo abrió el marcador al cuarto de hora nadie podía imaginar que el equipo de Fernando Santos se desvaneciera como un azucarillo ante el frenético ritmo del conjunto de Joachim Low, que pasó de estar en la lona a dispararse hasta un 4-1 que luego convirtió Diogo Jota en un 4-2.

El doble pivote de contención William Carvalho-Danilo Pereira fue incapaz de frenar al dentro del campo germano. Robin Gosens fue un puñal por la izquierda que no pudo tapar Nelson Semedo junto a Bernardo Silva, primero, y a Renato Sanches después.

La conclusión es que Portugal ahora se la juega al todo o nada en el último partido. Puede pasar como primera y también puede terminar última del grupo F.

Portugal se clasificará si vence a Francia o si empata y Alemania pierde ante Hungría. Será primera si gana y los germanos no, y será última si cae y los teutones también.

REEDICIÓN DE LA ÚLTIMA FINAL

El encuentro del Puskas Arena, clave para los lusos, pero también para Francia, es, ahora todavía más, uno de los grandes duelos de esta fase de grupos. Enfrentará al campeón europeo con el campeón mundial. Y será además la reedición de la última final continental disputada en Saint Denis.

La 'casa' del mítico Ferenc Puskas, el único estadio de la Euro 2020 en el que se permite que el aforo se complete, será el escenario ideal de este choque de trenes.

El poderío ofensivo del trío Antoine Griezmann-Kylian Mbappe-Karim Benzema, intocable, contra el de Bernardo Silva-Cristiano Ronaldo-Diogo Jota, si Fernando Santos decide mantenerlo de salida.

Portugal tendrá que rearmarse desde su habitual fortaleza para contener todo ese arsenal que comienza desde el poderío de la medular que encarnan Paul Pogba, Adrien Rabiot y N'Golo Kante, la fábrica de una Francia que, no obstante, también ha mostrado alguna debilidad y que ha pasado de enamorar ante Alemania a verse sorprendida por la correosa Hungría.

Ambos equipos se vieron las caras en la fase de grupos de la Liga de Naciones. Empataron a cero en Saint Denis el pasado 11 de octubre y ganaron los franceses 0-1 el 14 de noviembre en La Luz con un tanto de Kante. Fueron dos duelos tremendamente equilibrados, pero ese tanto le otorgó el pase a las semifinales al cuadro de Didier Deschamps.

Portugal se resguarda en todo lo bueno hecho en los últimos tiempos, en su fortaleza como bloque expuesta en las últimas Eurocopas, con el momento estelar en la final de Saint Denis y resquebrajada en Múnich, y en todos los argumentos que hicieron coronarse en la cima del fútbol europeo.

Es tan capaz de desarrollar un fútbol combinativo -el tercer gol ante Hungría llegó después de 33 pases- como de ser una centella -el primer gol a Alemania fue producto de un contragolpe iniciado con un despeje de Cristiano Ronaldo que culminó el juventino tras un tremendo esprint por todo el campo y tras pasar el balón por Bernardo Silva y Diogo Jota-.

"¡Creerlo tanto como nosotros!", espetó tras la derrota en Múnich Cristiano Ronaldo en sus redes.

José Antonio Pascual