Perú.- Fujimori vuelve a exigir que se revisen las actas electorales en defensa de la "transparencia y democracia"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



La candidata de Fuerza Popular a las elecciones presidenciales de Perú, Keiko Fujimori, ha acudido a una manifestación por las calles de Lima en la que se reivindicaba la revisión de las actas electorales, hecho que ha vuelto a exigir para así defender la "transparencia y la democracia" en el país.



Durante su participación en un mitin en la Alameda 28 de julio, que se ha desarrollado bajo el lema 'Gran Encuentro Respeta mi Voto', Fujimori ha insistido en la necesidad de hacer público el padrón electoral, informa Agencia Andina.



"No nos vamos a rendir, no vamos a bajar los brazos hasta que se analice la última acta electoral (...) Estamos aquí para pedir transparencia y defender la democracia", ha expresado.



En esta línea, la candidata ha señalado que no debería existir pretextos de índole administrativa para que se lleve a cabo el análisis de cada una de las solicitudes de nulidad presentadas por Fuerza Popular al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).



"Queremos conocer la verdad, por eso pedimos que se analicen las actas y no pretextos. Señores miembros del JNE, les pido, con todo respeto, analicen cada una de las solicitudes que el pueblo, los ciudadanos nos han hecho llegar por las irregularidades y manipulación de actas", ha manifestado.



Además, ha recogido las declaraciones del defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, quien afirmó que la lista de electores es pública. "Eso ha dicho el defensor del Pueblo, y tenemos derecho a saber quiénes son los electores", ha reclamado Fujimori.



Bajo un contexto de tensión social a causa de la resolución de las elecciones, la candidata ha pedido a sus seguidores que no lleven a cabo manifestaciones de protesta frente a los domicilios de miembros de las autoridades electorales, y les ha instado a que defiendan sus ideas con acciones pacíficas.



Finalmente, considera que aunque a día de hoy haya "incertidumbre", llegará un futuro de "unidad y crecimiento". "No queremos una lucha de clase ni comunismo, queremos democracia y un Perú unido", ha zanjado.