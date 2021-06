Papa Francisco.- El Papa se reúne con Juan Carlos Cruz, víctima y miembro de la comisión antipederastia del Vaticano

19-06-2021 Una de las imágenes difundidas por Juan Carlos Cruz en su Twitter de su reunión con el Papa. El Papa se ha reunido en el Vaticano con Juan Carlos Cruz, una de las víctimas de pederastia más conocidas del chileno Fernando Karadima --expulsado del sacerdocio en septiembre de 2018--, que además ha sido recientemente incluido en la Comisión Pontificia para la Protección de Menores. SOCIEDAD TWITTER/JUAN CARLOS CRUZ



ROMA, 20 (EUROPA PRESS)



El Papa se ha reunido en el Vaticano con Juan Carlos Cruz, una de las víctimas de pederastia más conocidas del chileno Fernando Karadima --expulsado del sacerdocio en septiembre de 2018--, que además ha sido recientemente incluido en la Comisión Pontificia para la Protección de Menores.



El propio Cruz ha agradecido este sábado en su cuenta de Twitter al Papa Francisco su nombramiento y se ha reafirmado en su "compromiso de seguir ayudando a los supervivientes de abusos sexuales en todo el mundo".



El activista contra los abusos en la Iglesia, uno de los mayores críticos contra la gestión del caso en el que el obispo de Osorno, Juan Barros, se reveló como un encubridor de los abusos sexuales cometidos por Karadima en su diócesis, ha publicado varias fotos de encuentro.



Tras pedir perdón y admitir que no había sido bien informado sobre el caso Karadima, el Papa abrió una investigación que condujo el obispo maltés Charles Scicluna, uno de los mayores expertos de la Iglesia en estos asuntos.



El Papa recibió entonces a Cruz y otras dos víctimas de abusos sexuales del clero chileno, James Hamilton y José André Murillo, en su residencia en Casa Santa Marta, donde se quedaron como sus huéspedes. Francisco llamó a capítulo a los obispos de la Conferencia Episcopal del país andino y forzó su dimisión en bloque.



En mayo de 2018, el Papa tuvo una reunión privada con Juan Carlos Cruz y, según contó él mismo a la prensa, Francisco le dijo que fue Dios quien lo hizo homosexual y que tanto Dios como el Papa lo aman. "Me dijo: 'Dios te hizo así. Dios te ama así. El papa te ama así y debes amarte y no preocuparte de lo que dice la gente'", reveló Cruz, que vive en Estados Unidos, donde trabaja como ejecutivo de una empresa, a varios medios de comunicación.



El Vaticano se abstuvo entonces de hacer comentarios respecto a las presuntas declaraciones del Pontífice, al considerarlo una reunión privada.