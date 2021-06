Países Bajos busca el pleno

Entrenamiento de la selección holandesa. EFE/EPA/MAURICE VAN STEEN

Bruselas, 20 jun (EFE).- Tras siete años sin aparecer en un gran torneo y con la clasificación para octavos como primera del Grupo C en el bolsillo, la selección de Países Bajos intentará sumar este lunes su tercera victoria consecutiva en el campeonato y colocarse como aspirante a dar la sorpresa en la Eurocopa.

Para mantener la tensión competitiva, el seleccionador, Frank De Boer, apenas introducirá en su once titular un par de cambios, que no desveló en la rueda de prensa previa al duelo que se disputará en el Johhan Cruyff Arena de Amsterdam a las 18.00 CET (16.00 GMT) ante unos 16.000 espectadores.

Países Bajos, selección antiguamente conocida como Holanda, llegó al torneo sin generar demasiadas expectativas, con críticas de jugar un fútbol rácano con un 5-3-2 y sin apenas estrellas en su plantel, ante la baja por lesión del central del Liverpool Virgil van Dijk.

Pero dos victorias seguidas de la Naranja Mecánica contra Ucrania (3-2) y Austria (2-0), dominando a ambos rivales, han hecho que los focos se empiecen a dirigir hacia los holandeses.

"Todo se puede mejorar, tanto en defensa como en ataque", dijo De Boer en la rueda de prensa previa al partido, en la que reconoció que Denzel Dumfries, elegido mejor jugador del partido en las dos primeras jornadas, está siendo el pilar de la selección.

"Lo estamos haciendo así de bien gracias a él, así que debe disfrutarlo. Debe disfrutar cada momento", dijo el seleccionador sobre el jugador revelación de Países Bajos.

De Boer también se refirió al rendimiento de Memphis Depay, delantero de 27 años que acaba de oficializar su traspaso del Olympique de Lyon al Barcelona, quien llegó a la Eurocopa como la estrella neerlandesa y no está brillando todo lo esperado.

"Necesitamos a Memphis a su mejor nivel para llegar tan lejos como podamos en este torneo (...). Es un jugador especial para nosotros (..). Vamos a esperar, por el bien de Países Bajos y por el fútbol en general, que llegue al nivel que queremos", dijo De Boer del jugador con una imponente cabeza de león tatuado en la espalda.

Frente a Macedonia del Norte, el seleccionador apenas tocará el once porque considera que si da descanso a sus titulares tendrán "demasiado tiempo entre partidos" y porque quiere "probar algunas cosas", aunque cabe esperar que descanse el centrocampista Marteen De Roon, con amarilla.

"Contra Austria podríamos haber jugado mejor en términos de posesión", deslizó De Boer, que no se fía de la selección que dirige Igor Angelovski aunque vaya a quedar cuarta del grupo C, mientras que Ucrania y Austria, con 3 puntos cada una, se disputarán la segunda y la tercera plaza.

La aguerrida Macedonia de Norte, matemáticamente eliminada en su primera comparecencia en la fase final de una Eurocopa, "se lo querrá pasar bien y conseguir su primera victoria o su primer empate", dijo De Boer, que recordó que los macedonios derrotaron por 1-2 a Alemania el pasado mes de marzo.

"Queremos ganar. Nos lo queremos tomar muy en serio", agregó un lacónico De Boer.

Su rival, que cuenta en la portería con el guardameta del Rayo Vallecano Stole Dimitrievski, expresa sus mejor fútbol a través del centrocampista del Leeds United Ezgjan Alioski, de 29 años.

Pero su referencia anímica y moral es el veterano Goran Pandev, de 37 años, casi 38, y antiguo jugador del Ínter de Milán ahora en las filas del Genoa italiano.

Un gol de Pandev, que tiene la rodilla tocada y es duda para el duelo contra Países Bajos, llevó a Macedonia a la Eurocopa y, de poder jugar, el emblema del equipo intentará firmar la primera victoria de los suyos en un gran torneo.

- Alineaciones probables:

Países Bajos: Stekelenburg; De Vrij, De Ligt, Ake Dumfries, Gravenberch; F. De Jong, Wijnaldum, Wijndal; L. De Jong y Depay.

Seleccionador: Frank de Boer (NED)

Macedonia: Dimitrievski; Alioski, Musliu, Velkovski, Ristovski, Nikolov; Spirovski, Ademi, Bardhi; Elmas y Pandev.

Seleccionador: Igor Angelovski (MKD)

Árbitro: István Kovács (ROU)

Estadio: Johan Cruyff Arena de Ámsterdam.

Hora: 18.00 CET (16.00 GMT).