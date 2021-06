Opositor venezolano acusa al Gobierno de mentir sobre el control de la covid-19

El opositor venezolano Luis Florido. EFE/Luis Eduardo Noriega A./Archivo

Caracas, 20 jun (EFE).- El opositor venezolano Luis Florido dijo este domingo que el Gobierno miente al prometer que para octubre estará controlada la covid-19, ya que, según indicó, la vacunación contra esta enfermedad avanza a un ritmo en el que se necesitarían "50 años para inmunizar al 70 % de la población".

"Venezuela es el país que menos vacunas ha recibido, se han vacunado apenas el 2 por ciento de la población. En un régimen que lo que hace es puros anuncios, este es el régimen de la mentira, de la pobreza, que ha masacrado al pueblo", dijo Florido citado en una nota de prensa.

El también exdiputado citó a Our world In Data para señalar que en Venezuela solo se están aplicando entre 20.000 y 30.000 vacunas al día.

"A este ritmo de vacunación, se necesitan más de 50 años para lograr la inmunización del 70 por ciento de la población", indicó.

Recordó también que hasta la fecha se desconoce el porcentaje del personal de salud inmunizado, y criticó que las personas llamadas a vacunarse tengan que enfrentar "largas filas y aglomeraciones que elevan los riesgos de contagio".

Además, denunció que "no se está cumpliendo con la aplicación de la segunda dosis" de la vacuna.

Según indicó hace una semana el ministro de Salud, Carlos Alvarado, Venezuela ya tiene "vacunas suficientes para vacunar a 13 % de la meta", unas 2,9 millones de personas.

El Gobierno espera llegar a inmunizar este año al 70 % de la población venezolana, unas 22 millones de personas.

Hasta el sábado, en Venezuela se acumulaban 259.413 contagios de la covid-19 y 2.943 muertes.