"No quiero que quedarme ahí", lanza Márquez tras primera victoria desde su lesión

Vencedor en Alemania de su primer Gran Premio desde su lesión en julio de 2020 y su ausencia toda la pasada temporada, el séxtuple campeón del mundo de MotoGP Marc Márquez no cuenta con "quedarse ahí", aunque sabe que será necesario "esperar aún" antes de recuperar su mejor nivel.

P: ¿Qué sensaciones tiene?

R: Este es uno de los momentos más importantes y difíciles de mi carrera. Hoy sabía que había una gran oportunidad para hacer algo. Cuando he cruzado la línea de meta lo he disfrutado y luego, al llegar y encontrarme con todo mi equipo allí, emocionado, eso ayuda mucho después de una situación tan difícil. Es imposible volver solo, necesitas gente, un buen equipo de médicos, un fisio y además el equipo Repsol Honda me respeta mucho. Trabajamos muy duro. Sin duda que la próxima carrera (Países Bajos el 27 de julio) descenderemos a la tierra pero este fin de semana es momento de disfrutar. Buscábamos una gasolinera Repsol, hemos encontrado una y el depósito de combustible vuelve a estar lleno. Veremos lo que sigue, pero en este circuito me olvidé de todo. No voy a decir que cambiaría este día por el día de un título mundial, porque es diferente, pero la situación que vivo es muy difícil y el día hoy me hace sentir más orgulloso de mi pasado. Todo eso me da una motivación extra para el futuro. El día de hoy es importante pero no quiero quedarme ahí, quiero mejorar y pilotar como antes.

P: ¿En qué puesto se imagina al término de la temporada?

R: No seré campeón este año. Quiero decir que estoy 90 puntos por detrás de (Fabio) Quartararo. Por detrás me da igual acabar 2º, 3º, 4º, 5º si uno no gana el Mundial. ¿Quién terminó segundo en 2005 por ejemplo? ¿Lo recuerdan? No, yo tampoco. Sólo se recuerda al primero. En julio, el parón estival me va a ayudar. Espero mejorar mi condición física durante este mes y medio. Pero para volver a ser el mismo Marc que en 2019 aún habrá que esperar. Poco a poco quiero ir acercándome a los mejores. En Austria (que alberga dos carreras en agosto) no estaré preparado para la victoria. Nunca gané allí así que no ganaré este año, yo creo.

P: ¿Durante su larga ausencia llegó a pensar que no volvería a ganar?

R: El pasado otoño (boreal) no tenía miedo a no volver a ganar, tenía miedo de mi brazo. Porque no tenía fuerza, buen 'feeling'. No había mejoría, al contrario, empeoraba. En aquel momento no pensaba en la moto, pensaba en mi brazo, en mi vida. Después de la tercera operación (en diciembre), todo volvió más a la normalidad, aunque la situación siguió difícil.

