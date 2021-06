Netanyahu dejará la residencia oficial del primer ministro el 10 de julio

EFE/EPA/ABIR SULTA/Archivo

Jerusalén, 20 jun (EFE).- El ex primer ministro de Israel, el conservador Benjamín Netanyahu, dejará la residencia oficial del jefe de Gobierno en Jerusalén el próximo 10 de julio, tras alcanzar un acuerdo para ello con su sucesor, Naftali Benet, que le había dado un plazo máximo de dos semanas para que se mudara.

Netanyahu, ahora líder de la oposición, y su familia "concluirán su estancia en la residencia el sábado 10 de julio", y hasta entonces "no se celebrarán reuniones oficiales" en el lugar, informó hoy la oficina de prensa del Gobierno israelí en un comunicado.

A partir del 11 de julio, el uso de la residencia se entregará al ultranacionalista religioso Benet, que tras asumir el poder hace una semana como miembro del denominado "Gobierno del cambio", ocupará el cargo de primer ministro los dos primeros años de la legislatura.

En agosto de 2023, le entregará el puesto a su socio de Ejecutivo, el centrista laico Yair Lapid, principal impulsor de la amplia coalición gubernamental que consiguió echar a Netanyahu del poder tras 12 años consecutivos como primer ministro (2009-2021).

Durante este período, así como en una primera etapa como jefe de Gobierno entre 1996 y 1999, Netanyahu ocupó la vivienda oficial en la calle Balfour de Jerusalén junto a su esposa Sara.

Según medios locales, estos últimos días estuvo demorando la mudanza y Benet le pidió anteayer que saliera de la residencia en un máximo de dos semanas. Finalmente, tras el acuerdo alcanzado, su traslado definitivo será en 20 días.

Pese a su puesto como nuevo primer ministro, Benet no prevé mudarse con su familia a la vivienda de la calle Balfour y seguirá en su casa de Raanana, una acaudalada localidad al norte de Tel Aviv, para que sus cuatro hijos no tengan que cambiar de colegio.

Sin embargo, sí planea usar la residencia durante las noches que permanezca en Jerusalén por trabajo, así como para eventos oficiales y para recibir dignatarios extranjeros.

Tras su salida de Balfour, Netanyahu planea trasladarse a su casa vacacional en la urbe costera de Cesarea por varios meses, hasta que su apartamento en Jerusalén se equipe con medidas de seguridad.