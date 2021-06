Márquez aprovecha su oportunidad

Hohenstein-Ernstthal (Alemania), 20 jun (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) se ha vuelto a subir a lo más alto del podio, la undécima ocasión consecutiva en este escenario, al vencer con autoridad y aprovechar la oportunidad que le brindaron las condiciones en las que se disputó el Gran Premio de Alemania de MotoGP en el circuito de Sachsenring.

Márquez se descartó tras los entrenamientos de la pelea por la victoria, y por primera vez en diez años no salía desde la "pole position" en Sachsenring, pero él sabía que tenía una mínima oportunidad de pelear por la victoria y la buscó con todo el ahínco del mundo. La tímida lluvia que comenzó a caer y cesó rápidamente le dio el tiempo suficiente para lograr una ventaja irrecuperable para ninguno de sus rivales.

El piloto de Repsol Honda, que salió quinto, no tardó ni una curva en ponerse segundo y al término de esa primera vuelta ya era líder para comandar desde entonces la carrera alemana de la primera a la última vuelta.

No es probable que Marc Márquez esté definitivamente de vuelta, pero lo que él sí sabía es que Sachsenring podía ser una vez más su circuito talismán, y lo fue 581 días después de su última victoria, en el circuito "Ricardo Tormo" de Cheste con ocasión del Gran Premio de la Comunidad Valenciana de 2019.

Impresionante salida de Marc Márquez que en la apurada de final de recta consiguió colocarse segundo tras el rebufo de otro español, Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), que también sorprendió a los dos pilotos franceses, Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP21) y Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), y justo en la última curva, la de entrada a la subida de la recta de meta superó a Espargaró.

Hubo un pequeño escarceo pero nada más, tras un par de adelantamiento entre ambos, Marc Márquez se puso al comando de la carrera y ahí se acabó todo.

El piloto de Repsol Honda aguantó estoicamente la primera posición, sin poder lograr una ventaja clara respecto a sus perseguidores hasta la novena vuelta, en la que consiguió más de 1,2 segundos de ventaja sobre un grupo que seguía comandado por Aleix Espargaró, pero en el que Jack Miller ya estaba tras su estela.

Con Marc Márquez cada vez más destacado, 1,7 segundos, Miller y Oliveira, uno de los que mejor ritmo mostró en entrenamientos, habían dado buena cuenta de Aleix Espargaró, que llevaba tras su estela a Fabio Quartararo, Johann Zarco y el surafricano Brad Binder (KTM RC 16), pero Oliveira llegó hasta la segunda posición y con la pista despejada intentó alcanzar al de Repsol Honda.

Las últimas vueltas fueron de auténtica tensión entre los dos protagonistas de la carrera, Marc Márquez y Miguel Oliveira, con el primero defendiéndose de la mejor manera posible con un físico que cada vez se encontró más al límite y el segundo atacando con todos sus ímpetus, pero el de Repsol Honda aguantó el envite y a tres vueltas del final consiguió recuperar el segundo de distancia que le iba a dar su primera victoria después de 581 días de lesión, padecimiento y recuperación.

El australiano Remy Gardner (Kalex) sumó su tercera victoria consecutiva de Moto2 y se va de todos sus rivales en la clasificación provisional del mundial tras el error de su compañero de equipo, el español Raúl Fernández, el único que aguantó su ritmo hasta que se cayó en la quinta vuelta.

Al final, tras Remy Gardner en el podio se situaron el español Arón Canet (Boscoscuro) y el italiano Marco Bezzecchi (Kalex).

El español Pedro Acosta (KTM), líder del mundial de Moto3, se reencontró con la victoria al lograr su cuatro triunfo de la temporada en Sachsenring, en donde supo esperar su momento para ponerse al comando de la carrera en la última vuelta y cerrar a la perfección todos los huecos a sus rivales.

Con Pedro Acosta en el podio, acabó el japonés Kaito Toba (KTM), segundo, mientras que el español Jeremy Alcoba (Honda), que fue tercero, acabó siendo sancionado por no perder en su momento una posición y relegado a la cuarta plaza, lo que aupó al italiano Dennis Foggia (Honda) al tercer peldaño del podio.

Juan Antonio Lladós