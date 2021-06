Los cálculos de España: aún puede ser primera... y última de grupo

El técnico de la selección española Luis Enrique reacciona durante el encuentro del grupo E de la Eurocopa 2020 entre España y Polonia, este sábado en el estadio de La Cartuja, en Sevilla. EFE/Kiko Huesca

Sevilla, 20 jun (EFE).- La última jornada del grupo E de la Eurocopa 2020 enfrenta a España con la indefinición, dentro de las nueve combinaciones posibles que bien pueden proponerle como líder o segundo de su grupo, siempre con la premisa indispensable del triunfo, o abocar al equipo a un fracaso inesperado y velocísimo, incluso hasta la última plaza de un cuarteto del que era favorito.

"Ante Eslovaquia es una final. De toda la basura que podemos tener encima ahora mismo, sacamos la poca parte positiva que dependemos de nosotros y nos queda una finalísima. Dependiendo de nosotros, teniendo la sartén por el mango, siempre hay esperanza", expresó en zona mixta Rodrigo Hernández al término del encuentro.

Esa dependencia de sí mismo alimenta la confianza de España, incapaz de ganar a Suecia y a Polonia en las primeras dos jornadas y obligado a hacerlo frente a Eslovaquia en la última. Una victoria le haría ser primero si también vence Polonia a Suecia o si España gana por más de un tanto de diferencia y Suecia empata.

-- LAS 9 COMBINACIONES POSIBLES DE ESPAÑA EN LA ÚLTIMA JORNADA:

- SI ESPAÑA GANA A ESLOVAQUIA...

... Y POLONIA VENCE A SUECIA: Es una de las dos vías seguras para obtener el liderato de grupo para los octavos de final. Su victoria situaría el combinado dirigido por Luis Enrique con cinco puntos; uno más que Polonia y Suecia y dos por encima de Eslovaquia. Su primer puesto la cruzaría en la primera eliminatoria con uno de los cuatro mejores terceros (procedentes de los cuartetos A, B, C o D) en Glasgow el martes 29 de junio.

... Y POLONIA Y SUECIA EMPATAN: Mediante esta combinación, España está clasificada, pero puede ser primera o segunda de grupo. Dependerá de la diferencia de goles en un empate a cinco puntos con Suecia. Si la selección española gana por más de un tanto a Eslovaquia lideraría el cuarteto. Si no, habría que atender a la cantidad de goles que marquen ella o Suecia en la última jornada para deshacer la igualdad a puntos. Eslovaquia sería tercera con tres y Polonia última con dos.

... Y SUECIA VENCE A POLONIA: La victoria no garantiza siempre la primera posición del grupo E para España, ni siquiera a través de la diferencia de goles. Un triunfo de Suecia, que se situaría con unos inalcanzables siete puntos, ante Polonia haría inviable la llegada a la cima de la selección española, que estaría clasificada para octavos de final como segunda, gracias a sus cinco puntos. Su siguiente adversario sería el segundo del grupo D (Inglaterra, República Checa o incluso Croacia, dependiendo de los marcadores de la última jornada), el lunes 28 de junio en Copenhague.

- SI ESPAÑA EMPATA CON ESLOVAQUIA...

... Y POLONIA VENCE A SUECIA: El empate contra Eslovaquia el próximo miércoles en el estadio de La Cartuja de Sevilla combinado con una victoria de Polonia ante Suecia elimina a España, a la que relegaría a la última posición del grupo con tres puntos. Sus otros tres oponentes sumarían cuatro.

... Y POLONIA Y SUECIA EMPATAN: España sería tercera con sendas igualadas en los dos últimos encuentros del grupo E. Quedaría por detrás de Suecia, que sería primera con cinco puntos, y de Eslovaquia, segunda con cuatro. Habría que ver si sus tres puntos en la tercera posición, con un 0 de diferencia goleadora, serían suficientes para ser uno de los cuatro mejores terceros. La exigencia para serlo, de momento, oscila como mínimo entre los tres y los cuatro puntos, pendiente del desarrollo de la última jornada.

... Y SUECIA VENCE A POLONIA: En idéntica situación quedaría la selección española si empata con Eslovaquia y Suecia vence a Polonia. España sería tercera con tres puntos, por debajo de Suecia, con siete, y de Eslovaquia, segunda con cuatro. En el caso de avanzar como tercera de grupo, hay dos destinos posibles para el domingo 27 de junio: el Puskas Arena de Budapest contra el primero del grupo C (Países Bajos) o La Cartuja de Sevilla contra el líder del B, que previsiblemente será Bélgica.

- SI ESPAÑA PIERDE CON ESLOVAQUIA:

... Y POLONIA VENCE A SUECIA: Una derrota contra Eslovaquia y el triunfo de Polonia frente a Suecia supondría un sonoro fracaso de España, última de grupo con sólo dos puntos y eliminada en la primera fase. Eslovaquia sería primera (6 puntos); Polonia, segunda (4); y Suecia (4), tercera.

... Y POLONIA Y SUECIA EMPATAN: Si, a pesar de perder España frente a Eslovaquia, hay empate entre Suecia y Polonia, su posición en el grupo podría ser tercera -sin un volumen de puntos, dos, suficiente para avanzar de ronda- o cuarta, dependiendo de la diferencia de goles y los tantos que marque ante Eslovaquia en el estadio de La Cartuja de Sevilla.

... Y SUECIA VENCE A POLONIA: La derrota propia, pero también la de Polonia, sostendría a España como tercera de grupo, pero con tan solo dos puntos y un balance negativo de goles que supondrían previsiblemente la eliminación de la Eurocopa 2020. Por delante terminarían tanto Suecia (7 puntos) como Eslovaquia (6 puntos).