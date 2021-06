Libia.- El Ejército Nacional Libio cierra la frontera con Argelia

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



Las fuerzas del Ejército Nacional Libio (ENL), liderado por Jalifa Haftar, han cerrado este sábado la frontera de Essen con Argelia, en el sur de Libia, alegando que es una zona militar.



Las fuerzas de Haftar iniciaron este jueves una operación militar en el sur del país para "rastrear a los terroristas takfiri" y se desplegaron unidades de infantería para apoyar la misión, según un informó el ENL, recoge 'The Lybia Observer'.



Las amenazas militares de Haftar a Argelia no son nuevas, ya que en septiembre de 2018 ya señaló que comenzaría un conflicto armado con el país vecino si continuaba "violando la soberanía de los territorios de Libia", y acusó a los argelinos de entrar en territorios libios "siempre que encuentran oportunidad".



Como respuesta a este movimiento del mariscal, el Consejo Presidencial de Libia emitió una orden que limita la disposición de tropas militares o el comienzo de movimientos militares bajo cualquier circunstancia.



Esto se produce en un momento en que la cúpula militar de Libia está ya concretando los planes para expulsar del país a los combatientes y mercenarios extranjeros en respuesta a una de las más importantes peticiones de la comunidad internacional para consolidar la paz en el país, según hizo saber el viernes la coordinadora humanitaria para Libia de Naciones Unidas, Georgette Gagnon.



"Al día de hoy, no se ha producido ninguna retirada de mercenarios, ni de combatientes extranjeros, pero se están preparando planes para la retirada, especialmente por parte de la Comisión Militar Conjunta de Libia", explicó Gagnon durante una reunión de la Fórmula Arria del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el asunto.