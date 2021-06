Lewandowski silencia a los críticos

EFE/EPA/Jakub Kaczmarczyk /Archivo

Madrid, 20 jun (EFE).- Cuestionado por no marcar la misma cantidad de goles con su selección que en el Bayern Múnich, Robert Lewandowski dio un golpe encima de la mesa ante España para reivindicarse con un tanto decisivo para Polonia y silenciar a una legión de críticos que no tuvieron más remedio que quitarse el sombrero ante la actuación de su estrella.

Si Polonia se mantiene con vida en la Eurocopa es, en parte, gracias a Lewandowski. También al entramado defensivo que montó el seleccionador Paulo Sousa, otro de los cuestionados antes del duelo frente a España. Pero, si hubo un hombre que sobresalió por encima del resto, ese fue el delantero del Bayern Múnich.

Después del partido frente a Eslovaquia que Polonia perdió 1-2, Lewandowski fue uno de los jugadores más señalados junto al expulsado Grzegorz Krychowiak y el portero Wojciech Szczesny. A lo largo de noventa minutos, sólo gozó de tres ocasiones: dos disparos erráticos y una falta mal lanzada contra la barrera rival. No hubo más. Pero sus compañeros de la selección, no son los del Bayern. Por eso, tiene menos oportunidades en cada partido.

Aún así, rápidamente aparecieron las comparaciones entre el Lewandowski del Bayern y el Lewandowski de Polonia. Y es que, los números en las grandes citas internacionales no acompañaban al jugador polaco, que entre la Eurocopa de Polonia y Ucrania 2012 y la de Francia 2016 y el Mundial de Rusia 2018, sólo había marcado dos goles: uno a Grecia en 2012 y otro a Portugal en 2016.

Incluido el choque contra Eslovaquia, acumulaba un par de tantos en 1.140 minutos y doce partidos completos. Una cifra irrisoria si se compara con las estadísticas que luce en el Bayern, donde sólo este año ha llegado a marcar 48 tantos en los 40 partidos oficiales que ha disputado.

Esa carencia anotadora en los momentos más importantes de Polonia se convirtió en un arma arrojadiza contra Lewandowski, que ante España respondió en el campo. Fue el mejor, una pesadilla para los hombres de Luis Enrique Martínez y, sobre todo, para Aymeric Laporte, a quien ganó la partida en su gol tras un salto espectacular que dejó sin argumentos al central español.

Al contrario que Álvaro Morata, otro de los jugadores que pisaron el césped del estadio de La Cartuja en el punto de mira por no marcar, Lewandowski salió reforzado. Mientras que al delantero español volvieron a caerle críticas pese a celebrar un tanto, al polaco ahora le llueven los elogios.

A Morata tal vez le perdieron sus declaraciones tras el encuentro después de asegurar que en España "es fácil y gratis" opinar. Medio enfadado y agrio, contrastó con la sonrisa de Lewandowski, que analizó con frialdad el duelo que acababa de terminar.

"Tengo sensaciones fantásticas por marcar un gol y, sobre todo, por jugar como jugamos. La determinación y las ganas de luchar estuvieron desde el primer minuto. Contra Suecia, no seremos favoritos. Tienen muy buenos jugadores y será duro. Pero estaremos preparados. El partido contra España nos ha dado mucho", dijo.

Ahora, el "killer" de Polonia se enfrenta al reto de Suecia. Polonia, con un punto, tendrá más de medio billete para octavos de final si consigue una victoria. Sin duda, Lewandowski afrontará el duelo decisivo de su selección más tranquilo. Ha espantado las críticas y se ha quitado un peso de encima. Suecia tiembla.

Juan José Lahuerta