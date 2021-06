La sombra de la duda se cierne sobre la zaga de Bélgica

Un error en la salida de balón de Jason Denayer el jueves contra Dinamarca en la Eurocopa bastó para reavivar el debate en torno a la defensa de Bélgica, con menos aura que su constelación de estrellas en ataque.

Pero la experimentada línea defensiva de los 'Diablos Rojos' cuenta con sólidos argumentos para alejar las críticas.

Fue necesario un gran Kevin de Bruyne, autor de un gol y de un pase de gol en el segundo tiempo, para hacer olvidar el error del jugador del Lyon que condujo a la apertura del marcador por el danés Yussuf Poulsen (2).

Merced a su trabajada victoria en Copenhague (2-1), los belgas se clasificaron a octavos de final, antes de la tercera y última fecha del Grupo B, este lunes contra Finlandia en San Petersburgo (19h00 GMT).

Con un punto, los 'Diablos Rojos' se asegurarán el primer puesto, lo que les ofrecería un rival más asequible para el primer choque de eliminación directa.

Aunque su recorrido eventual tiene una clara cuesta ascendente: sería Italia el rival en cuartos, y después Francia, Alemania o Portugal en semifinales. Enemigos temibles para cualquier defensa.

Desde el día después de la victoria contra Dinamarca, el seleccionador Roberto Martínez quiso apagar las primeras preocupaciones nacidas a raíz del error de Denayer.

"Cometió un error al principio del partido, cosas que pasan en el fútbol, pero después estuvo realmente increíble. No habría podido estar más satisfecho de su reacción", aseguró el técnico español.

- Defensa de tres -

No es la primera vez que Martínez tiene que referirse a su defensa.

La baja hasta el final del torneo del lateral Timothy Castagne, lesionado en la cara contra Rusia (3-0) en la entrada en liza de los 'Diablos Rojos', le obligó a cambiar los planes sobre la marcha.

Pero no hasta el punto de desviarlo de su idea inicial. Nombrado en 2016, el seleccionador edificó la estructura defensiva de su equipo con tres jugadores atrás, rompiendo con el 4-2-3-1 de su predecesor Marc Wilmots.

"En aquella época (en 2016), contábamos con cuatro defensores centrales increíbles, Vincent Kompany, Thomas Vermaelen, Toby Alderweireld y Jan Verthongen, así que pensé que podríamos tener una buena línea de tres detrás", recordó Martínez en una entrevista a So Foot.

Su apuesta fue acertada: sólida en el Mundial-2018 (seis goles encajados, los mismos que la campeona Francia), y después en la fase de clasificación a la Eurocopa fue junto a Turquía la mejor defensa.

Y otro elemento a tener presente es su arquero Thibaut Courtois, bajo el arco de Bélgica desde 2011.

"He progresado a nivel del juego con los pies, tengo más experiencia. Me encuentro muy bien, no tengo objetivos personales para la Eurocopa, sólo ayudar al equipo. Lo más importante es ganar la final", explicó el arquero del Real Madrid.

- Regreso de Vermaelen -

El 'gigante' de Limburgo encarna la continuidad de un grupo que, a pesar de la retirada del antiguo capitán Kompany, se halla en la plenitud de la madurez, sobre todo en defensa.

Así, Alderweireld y Verthongen conforman la pareja de centrales más experimentada del torneo, con 240 partidos internacionales entre los dos.

El rol de tercer central es compartido entre Jason Denayer y Dedryck Boyata.

"Defensivamente la línea es perfecta, sea con Jan, Toby, yo mismo y Leandro (Dendoncker). Cuando tenemos la oportunidad trabajamos juntos para estar sincronizados", explicó el jugador del Hertha de Berlín Boyata.

El experimentado Vermaelen (35 años, 82 partidos con Bélgica), exiliado en el Vissel Kobe desde 2019, disputará sus primeros minutos en la Eurocopa contra Finlandia, anunció Martínez.

"Thomas Vermaelen jugará. Eden Hazard, Axel Witsel, Kevin de Bruyne también saldrán de inicio", anunció el técnico, que quiere que su grupo siga progresando, a pesar de la baja confirmada del volante Thorgan Hazard, lesionado en la rodilla.

