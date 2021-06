Israel.- Netanyahu dejará la residencia oficial el 10 de julio tras llegar a un acuerdo con Bennett

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El ex primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu abandonará la residencia oficial el 10 de julio, tras llegar a un acuerdo con su sucesor en el cargo, Naftali Bennett, después de que éste exigiera su salida de las inmediaciones.



De esta forma, el primer ministro israelí ha permitido que Netanyahu y su familiar permanezca en la residencia durante un "período de ajuste", tras doce años viviendo allí, informa 'Haaretz'.



Como parte de este compromiso, Netanyahu se ha comprometido a no llevar a cabo reuniones oficiales en la residencia en las próximas dos semanas, algo que, no obstante, ya ha hecho, ya que incluso después de que Bennett asumiera el cargo, el exmandatario recibió a la exembajadora de Estados Unidos Nikki Haley en la residencia.



Netanyahu ha insistido en permanecer en la residencia Balfour, en Jerusalén, incluso durante las negociaciones de la coalición, lo que ha derivado en que este lugar se haya convertido en un centro de protesta semanal contra el que fuera primer ministro y que ha culminado con celebraciones masivas una vez que el nuevo Gobierno ha asumido el cargo.



La última vez que Netanyahu tuvo que abandonar la residencia oficial, tras perder las elecciones de 1999, tardó seis semanas en abandonarla, mientras que su sucesor, Ehud Olmert, la dejó a los seis días.