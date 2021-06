Hughes y Oosthuizen se unen a Henley en el liderato; Rahm, sexto, a 3 golpes

EFE/EPA/ERIK S. LESSER

San Diego (EE.UU.), 19 jun (EFE).- El estadounidense Russell se mantiene de líder al completarse la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, del PGA Tour, pero ahora acompañado por el canadiense Mackenzie Hughes y el surafricano Louis Oosthuizen al acumular los tres un registro de 208 golpes (-5).

Dos de ventaja sobre el estadounidense Bryson DeChambeau y el norirlandés Rory McIlroy que acumularon 210 (-3) después de haber entregado sendas tarjetas firmadas de 68 (-3) y 67 (-4), respectivamente.

Hughes y Oosthuizen revivieron los recuerdos de Tiger Woods el sábado en el Abierto de Estados Unidos en Torrey Pines.

Al igual que en 2008, cuando Woods hizo putts de eagle en el green en los números 13 y 18, este Abierto siguió el mismo desarrollo.

Primero fue Hughes, rodando en un putt que se convirtió en eagle de águila de algo más de 18,2 metros desde la parte trasera del green hasta el pin delantero en el No. 13 que lo metió en la mezcla. Luego vino Oosthuizen con un putt de eagle de 15,2 metros, un pin frontal en el 18.

Eso los llevó a estar empatados en el liderato con Henley, quien estaba aferrado a su vida al final de una tercera ronda que preparó el escenario para un domingo lleno de posibilidades.

McIlroy y DeChambeau quedaron a dos golpes por detrás. McIlroy ha pasado siete años sin un major, y DeChambeau puede reír el último al unirse a su compatriota Brooks Koepka con títulos consecutivos del Abierto de Estados Unidos.

Un U.S. Open que durante dos días careció de emoción cobró vida a lo grande.

Hughes, saliendo de cuatro cortes fallidos consecutivos, hizo birdie en el 18 para un 68 de 3 bajo par. Fue el primer jugador en llegar a 208 (-5).

Oosthuizen no hizo casi nada hasta que embocó a 15,2 metros en putts en los últimos tres hoyos, un birdie de 9,4 metros, en el 16, y su gran eagle en el último.

Y tendrá muchos nervios el domingo jugando en el grupo final con Oosthuizen, quien ha tenido cinco finales en las mayores, dos en los playoffs, desde que ganó el Abierto Británico de 2010 en St. Andrews.

Mientras que el español Jon Rahm, tercero del mundo, no tuvo su mejor desempeño y entregó la peor tarjeta en lo que va de torneo con un registro de 72 (+1), pero apenas perdió una posición al ocupar el sexto puesto con un acumulado de 211 (-2) a tres de los líderes, que también tuvieron los estadounidenses Matthew Wolff y Scottie Scheffler.

Rahm no tuvo su mejor toque en los golpes largos y eso le condicionó la labor en los green para acabar el recorrido con apenas dos birdies, que consiguió en la segunda mitad del recorrido en Torrey Pines, además de hacer un bogey y doble bogey, el que cometió en el par 4 del hoyo 14, que le impidió llegar a la última ronda de mañana, domingo, con más opciones al tratar de luchar por el título de campeón.

El número uno del mundo Dustin Johnson registró un 68 (-3) y estuvo entre los que tenían 1 menos de 212, cuatro detrás y muy en el juego en este major y en este campo de golf.

Los españoles Sergio García y Rafael Cabrera tampoco encontraron la mejor inspiración en sus golpes y se olvidaron de tener ninguna opción en la jornada del domingo al alejarse de los líderes 10 golpes tras acumular 218 (+5).

García entregó una tarjeta firmada de 73 golpes (+2), mientras que Cabrera, que tuvo un comienzo de torneo brillante, perdió la magia en sus toques y hizo un registro de 74 (+3).

Ambos golfistas bajaron al cuadragésimo quinto puesto, el mismo que comparten con otros siete golfistas, entre ellos, el venezolano Jhonattan Vegas, que entregó un registro de 74 golpes (+3).

El joven golfista chileno Joaquín Niemann, con una tarjeta firmada de 71 (par), acumuló 215 golpes (+2) para ocupar el vigésimo noveno puesto, que comparte con el estadounidense Daniel Berger.

Mientras que el argentino Fabián Gómez no pudo tener su mejor concentración y le tocó vivir el peor recorrido en lo que va de torneo al tener un registro de 78 (+7) que le costó acumular 224 golpes (+11) y bajar hasta el penúltimo lugar de la clasificación (70).