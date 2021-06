Grecia/Turquía.- Turquía insta a Grecia "renunciar a las provocaciones"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El ministro de Asuntos Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, ha emplazado este domingo a Grecia a "renunciar a las provocaciones" para poder resolver los contenciosos bilaterales a través del diálogo.



"Grecia debe renunciar a las provocaciones", ha afirmado Cavusoglu, según recoge el diario 'Daily Sabah', al tiempo que ha reprochado a su colega griego, "mi amigo (Nikos) Dendias" de "hablar a sus espaldas" tras las ruedas de prensa de los últimos encuentros mantenidos entre ambos.



Cavusoglu ha explicado que hay un "pacto de caballeros" para no realizar maniobras militares en el mar Egeo durante la temporada turística veraniega. "Grecia declara ahora un NAVTEX", un aviso para la navegación civil sobre maniobras militares, ha reprochado el diplomático turco. "Teníamos un acuerdo de no declarar ningún NAVTEX ni maniobras militares en días nacionales también. Grecia también lo ha incumplido. Deberían renunciar a estas provocaciones", ha apuntado.



Cavusoglu se ha referido a las tensiones bilaterales recientes, resueltas mediante un diálogo con la "sincera determinación" de resolver los problemas.



"El ministro Dendias vino. Yo fui allí. El presidente Recep Tayyip Erdogan y el primer ministro griego, Kiriakos Mitsotakis, se han reunido en Bruselas. La reunión fue bien", ha relatado.



"Esat determinación y sinceridad seguirán. Grecia debe renunciar a las provocaciones. Vamos a las ruedas de prensa y todo está bien, pero mi amigo Dendias dice cosas a nuestras espaldas. No hay necesidad de esto. Lo ignoramos", ha aseverado.



En abril, Cavusoglu recibió a Dendias en Ankara en un encuentro que levantó la polémica después de que ambos intercambiaran acusaciones delante de las cámaras. La disputa entre ambos países en el Mediterráneo oriental sufrió una grave escalada en 2020, cuando las partes hablaron incluso de una posible confrontación militar.