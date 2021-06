Fútbol/Euro.- Previa del Rusia - Dinamarca

Dinamarca busca el milagro ante Rusia



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



Las selecciones de Rusia y Dinamarca se enfrentan este lunes en el Parken Stadion de Copenhague (21.00 horas/Be Mad), en la tercera jornada del Grupo B de la Eurocopa, en un partido en el que ambas aspiran a hacerse con un billete para octavos de final, una empresa mucho más realista para el combinado ruso que para el danés, obligado a ganar y pendiente de lo que suceda en el Finlandia-Bélgica.



Con una victoria, los de Stanislav Cherchesov (3) estarán en octavos acompañando a Bélgica, e incluso un empate, siempre que Finlandia (3) no gane a los de Roberto Martínez, les podría valer para colarse en la siguiente ronda.



Tras la goleada sufrida en el estreno ante los 'Diablos Rojos' (3-0), el conjunto ruso tomó aire al vencer a los finlandeses con un solitario tanto de Aleksei Miranchuk (0-1). Ahora, en su primer partido lejos de San Petersburgo, espera rematar la faena ante un rival que necesita ganar sí o sí.



Por su parte, el dramático colapso de Christian Eriksen, con final feliz, en el minuto 43 de su primer duelo ante Finlandia marcó el destino de la 'Dinamita Roja', que no ha levantado cabeza desde entonces. Un tanto de Teemu Pukki les condenó en aquel partido reanudado horas después, y la remontada de Bélgica (1-2) después de que Yussuf Poulsen se adelantase en el segundo partido terminó de hundirles.



Sin puntos en su casillero, solo un triunfo le permitiría colarse entre los dos primeros, aunque dependerá de que Finlandia pierda su encuentro y de los goles anotados en los dos partidos de la última jornada del Grupo B.



"Pase lo que pase, saldremos a intentar ganar el partido. No debemos forzar nada; todos sabemos lo difícil que es forzar las cosas, y debemos mantener la cabeza fría y evitar los errores", advirtió el seleccionador Kasper Hjulmand.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES:



RUSIA: Safonov; Barinov, Diveev, Dzhikiya; Mário Fernandes, Zobnin, Ozdoev, Karavaev; Miranchuk, Golovin; y Dzyuba.



DINAMARCA: Schmeichel; Maehle, Kjaer, Christensen, Wass; Damsgaard, Hojbjerg, Delaney; Poulsen, Cornelius y Braithwaite.



--ÁRBITRO: Clément Turpin (FRA).



--ESTADIO: Parken Stadion.



--HORA: 21.00/Be Mad.