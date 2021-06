Fútbol/Euro.- Eden Hazard: "Me rompí tres veces el tobillo, puede que no vuelva a ser el mismo"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El futbolista belga Eden Hazard reconoció este domingo que después de romperse tres veces el tobillo "puede que no vuelva a ser el mismo", lo cual no impide que quiera ser líder de su selección en la Eurocopa y del Real Madrid la próxima temporada.



"Nunca he dudado de mis cualidades, pero he dudado un poco de si estaré en forma al 100% en la Eurocopa. Me rompí el tobillo tres veces, puede que nunca vuelva a ser el mismo que hace diez años cuando comenzó mi carrera", dijo en la rueda de prensa previa al duelo de Bélgica contra Finlandia en la Euro 2020.



El jugador del Real Madrid, después de prácticamente dos años para olvidar, confió en que aún puede demostrar su calidad. "Sé que si estoy en forma puedo demostrar mi valía en el campo. Eso es lo que estoy pensando. Cuento con mis cualidades", afirmó.



"Intento ser un líder en el campo. Te conviertes en líder cuando juegas bien. No he jugado muchos partidos buenos en el Real Madrid. Pero también quiero ser líder en el Real Madrid", añadió, optimista con las opciones de Bélgica en el torneo continental.