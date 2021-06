Fútbol/Euro.- Crónica del Suiza - Turquía, 3-1

Shaqiri mete a Suiza en terceras cuentas



Los suizos suman cuatro puntos y eliminan a Turquía



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



Suiza goleó (3-1) a Turquía este domingo para sumar cuatro puntos en el Grupo A y confiar en ser una de las cuatro terceras de grupo que avancen a octavos de final de la Eurocopa, gracias al paso al frente goleador de Xherdan Shaqiri.



Ambas selecciones se dejaron lo mejor para el final, pero para los turcos fue ya un poco tarde. Además, la pegada de Suiza fue superior y castigó con un 2-0 la primera buena parte de los turcos, que toparon con el meta Sommer en varias ocasiones.



Turquía se llenó de avisos mientras Suiza golpeó en la primera que tuvo, recuperando también para la causa a Seferovic, quien se dio la vuelta con calidad y cruzó el balón a la red (1-0) a los seis minutos. Veinte después Shaqiri fusiló la escuadra, de nuevo con asistencias de Zuber.



El partido siguió vivo con los mejores minutos de los turcos. Los de Senol Günes, con un Müldür estelar, no tuvieron suerte de cara al gol o encontraron las paradas de Sommer, pero lo merecieron. A la hora de encuentro, con un golazo, Kahveci firmó el primer tanto turco en esta Euro 2020.



Sin embargo, el hombre del día en Bakú era Shaqiri, con el 3-1 poco después para evitar cualquier tipo de emoción. Con los cuatro puntos asegurados, empatados con Gales de manera provisional, Suiza buscó mejorar su 'gol average' sin éxito, al igual que no recibió mayor favor de Italia que el 1-0 para alcanzar la segunda plaza.



Tras un balón al palo de Xhaka, a Suiza le toca esperar, aunque está de manera virtual en octavos como una de las cuatro mejores terceras que avanzan a los cruces. Mientras, Turquía se despide con su mejor actuación, tarde ya en el último partido y sin puntos.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: SUIZA, 3 - TURQUÍA, 1. (2-0, al descanso).



--ALINEACIONES:



SUIZA: Sommer; Widmer (Mbabu, min.90), Elvedi, Akanji, Zuber (Benito, min.85), Zhaka, Freuler, Ricardo Rodríguez, Shaqiri (Vargas, min.75), Seferovic (Gavranovic, min.75) y Embolo (Mehmedi, min.85).



TURQUÍA: Çakir; Çelik, Demiral, Söyüncü, Ayhan (Yokuslu, min.63), Tufan (Yazici, min.63), Müldür, Kahveci (Kokcu, min.80), Calhanoglu (Tokoz, min.86), Under (Karaman, min.80) y Yilmaz.



--GOLES:



1 - 0, min.6, Seferovic.



2 - 0, min.26, Shaqiri.



2 - 1, min.62, Kahveci.



3 - 1, min.68, Shaqiri.



--ÁRBITRO: Slavko Vincic (SLO). Amonesto a Xhaka (min.78) por parte de Suiza. Y a Calhanoglu (min.70), Çelik (min.75) y Soyuncu (min.76) en Turquía.



--ESTADIO: Olímpico de Bakú.