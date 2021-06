Fútbol.- Laporta, a UEFA por la Superliga: "No nos harán pedir perdón por querer ser amos de nuestro destino"

20-06-2021 BARCELONA, SPAIN - JUN 20 Asamblea general ordinaria 2021 (Foto de Germán Parga/FC Barcelona). "El formato de competición no existe ahora, pero la Superliga está viva" DEPORTES GERMÁN PARGA



BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)



El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha puesto al día el estado de la Superliga europea, concepto de competición que ahora mismo integrarían Real Madrid, Juventus y Barça, y ha asegurado que intentarán dialogar con UEFA siempre que no les hagan pedir perdón y atiendan a sus peticiones, si bien ahora mismo, aunque "vivo", el nuevo formato "no existe".



"Hemos seguido intentando el diálogo con UEFA. Pero por pensar algo y organizar una competición, no nos harán pedir perdón. No por querer ser amos de nuestro destino. Y menos teniendo la razón, acreditada judicialmente", aseguró Laporta durante la Asamblea General del club blaugrana.



No obstante, reconoció que no se ha sometido a la Asamblea el aprobar o no seguir vivos en la Superliga porque esta, ahora mismo, "no existe". "Pedimos someter el formato de competición a la voluntad de los socios y socias en la próxima Asamblea. Hoy no someteremos nada porque ese formato de competición no existe todavía, os diré por qué. Pero este proyecto está vivo", apeló.



"En cuanta haya formato, lo traeré aquí para ser sometido. Pero no hay formato por la reacción virulenta de UEFA. Todo lo que hacemos en el sí de la Superliga representando a los intereses del Barça es a fin de bien, para superar esta situación económica y motivados por conseguir el anhelo histórico de tener la competición más atractiva del mundo", argumentó el presidente blaugrana.



Según Laporta, los clubes que se fueron de la Superliga y que formaban parte de ella en su origen, como el Manchester United, Tottenham, Liverpool, Milan, Inter de Milán o Atlético de Madrid, están "deseando" que el contrato firmado con UEFA "bajo presión", de renuncia a la nueva competición, sea anulado.



Laporta recordó los puntos a favor que tendría, para el Barça y resto de integrantes, esa Superliga. "Había financiación, 3.600 millones para desarrollar un nuevo formato de competición muy atractivo. Y llegaba en un momento malo a nivel económico, y representaba un mínimo de 700 millones de euros por temporada, más variables", rememoró.



"Quisimos compartir con UEFA este proyecto, que lo aceptó mal y no quiso ni reunirse ni hablar. Incomprensiblemente, lanza amenazas y presiones insuperables. La UEFA sigue presionando y el resto de clubes abandonan. La UEFA abrió un expediente, dijo que nos sancionaría y no nos dejaría jugar la 'Champions' si no firmábamos una carta que firmaron otros clubes. UEFA ha cancelado el expediente disciplinario, y nos ha aceptado participar en la siguiente 'Champions'", puntualizó.



Durante esta defensa de Laporta de la Superliga, pidió turno de palabra el expresidente Joan Gaspart, compromisario esta vez, que apoyó a Laporta, antiguo enemigo de la época Núñez y 'L'Elefant Blau', y pidió que la Asamblea pueda dar también luz verde a seguir en el proyecto, aunque siempre de la mano del diálogo con UEFA.



"Gracias, presidente Gaspart. Es así, queremos dialogar con la UEFA para que esta competición sea lo más competitiva posible. Queremos recuperar a los que se fueron, hacer entrar a UEFA en el diálogo y somos capaces de hacerlo. Aunque no será fácil, porque es desmontar el monopolio que tienen", le respondió Laporta.