Fútbol.- La Asamblea dota al Barça de 525 millones de euros de crédito

20-06-2021 El vicepresidente económico del FC Barcelona, Eduard Romeu, en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinario del club blaugrana realizada el 20 de junio de 2021 en el Camp Nou DEPORTES FCB



Será destinado a pagar un crédito puente de 80 millones para tránsfers y salario de jugadores y tener "aire" económico en dos años



BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)



La Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Compromisarios del FC Barcelona ha dado luz verde a la solicitud de un préstamo de 525 millones de euros para cubrir las necesidades financieras más inmediatas del club, como el pago de un crédito puente de 80 millones ya solicitado y el pago de salarios de jugadores, entre otros gastos a pagar estos meses de junio y julio y renegociar unos bonos de 200 millones de euros.



El crédito de 525 millones de euros se podrá hacer con una o varias entidades, pero lideradas por el fondo de inversión estadounidense Goldman Sachs, con un precio máximo del 3 por ciento de interés, cubierto y garantizado con los derechos televisivos que produzca el club, y a devolver en un plazo de 15 años.



La nueva financiación del FC Barcelona fue aprobada con 588 votos a favor, 28 en contra y 43 en blanco. Una mayoría clara del 89,22 por ciento de apoyo, superior a los dos tercios necesarios para poder ser aprobado en esta Asamblea.



"Nos hemos encontrado que la deuda es muy elevada, se tuvo que pedir que aplazaron unos pagos que vencían. Se ha trabajado mucho para que diversas entidades financieras nos hicieran propuestas para refinanciar esa deuda a corto plazo", explicó el presidente, Joan Laporta. "Con él se da un mensaje al mercado de que se puede confiar en el Barça", aportó.



Un préstamo "absolutamente necesario" para reestructurar la deuda, según el presidente, y dará "mucho aire" para gestionar el club con cierta tranquilidad en los dos próximos años, y no tener que "tocar el bolsillo" al socio y socia blaugranas.



El nuevo vicepresidente económico del FC Barcelona, Eduard Romeu, fue el encargado de dar más detalles de la operación. "Pediremos un cojín, porque esto no depende de nosotros únicamente y no ayudan los fondos negativos ni los 'BarçaGate', son cosas a solventar. Pero pedimos un techo con un precio máximo del 3 por ciento, aunque haremos esfuerzos para que sea menor. Y un plazo cómodo de devolución, a 15 años", aportó.



"Destinaremos este dinero a reestructurar el crédito puente hecho por 3 meses para comprar compromisos de junio y julio. Sin esto, estamos atadas de pies y manos, estas operaciones nos conviene mucho poder reestructurarlas. Nos dejaría pasar estos dos años con la tranquilidad de poder ser competitivos. No solo nos jugamos el patrimonio, sino el prestigio. Le daremos la vuelta a esto", detalló.



Explicó también ese préstamo puente de 80 millones de euros para los pagos más urgentes, de estos dos meses de junio y julio. "Hemos formalizado un préstamo puente de 80 millones de euros para cubrir los pagos de junio y julio. Teníamos 75 millones de euros de tránsfers de jugadores a pagar, salarios deportivos de 57 millones... Unos casi 160 millones de euros, no había tesorería y nos ha llevado a hacer esta operación", argumentó.



Antes, no obstante, lamentó que en esta Asamblea quien fue vicepresidente económico en el mandato anterior de Josep Maria Bartomeu, Jordi Moix, asegurara que las pérdidas del final de su periodo fueran debidas al coronavirus. "Asumimos la situación, muy compleja, de la entidad. Sin entrar en baile de números, se ha dicho que en el saco de la COVID-19 cabe todo, y el coronavirus tiene culpa, pero no la tiene toda. Las cosas ya se estaban haciendo mal, ya íbamos cojos", lamentó.