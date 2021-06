Fórmula 1/GP Francia.- Sainz: "Algo estamos haciendo muy mal para ir tan lentos"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El piloto español Carlos Sainz (Ferrari), que ha finalizado undécimo y fuera de los puntos en el Gran Premio de Francia, ha asegurado que algo tienen que estar haciendo "muy mal" para ir "tan lentos" en carrera, donde han sufrido una altísima degradación de neumáticos, y espera que en las dos próximas citas del Mundial puedan solucionarlo.



"Tenemos que ver cómo hay equipos que pueden hacer una parada sin degradación, haciendo 1:36, y cómo nosotros hacemos una parada con 1:39 o 1:40, si luego les metemos medio segundo en clasificación. Está claro que hay algo que no funciona con los neumáticos, desde el primer día que llegué al equipo noté que hay algo que en carrera no va. Hay que intentar entender qué estamos haciendo mal en carrera, porque está claro que algo tenemos que estar haciendo muy mal para ir tan lentos en estas condiciones", señaló en declaraciones a DAZN.



Además, el madrileño aseguró que por el lado de la estrategia "no había mucho que hacer" en el circuito Paul Ricard. "Cuando tienes un ritmo tan malo y tanta degradación no puedes hacer nada. Charles -Leclerc- ha tenido que parar pronto porque se ha quedado sin ruedas y yo iba muy justo. Sabía que la parada en la vuelta 13, por mucho que te haga Charles el 'undercut', al final no llegas. Tenía que intentar llegar a la 16 o 17, que era cuando nos decía que podías llegar al final. He conseguido llegar de milagro y he podido hacer una parada lenta", expresó.



Por último, aseguró que en las dos próximas carreras van a "experimentar". "Vamos a intentar solucionar este problema. Resulta bastante evidente que en carrera tendemos a irnos un poco para atrás y que tenemos algún problemilla con los neumáticos. Habrá que analizarlo y ver cómo lo podemos mejorar", finalizó.