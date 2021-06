España.- Los españoles se muestran más solidarios con los refugiados a raíz de la pandemia, según un estudio

España ocupa el tercer puesto europeo entre los países que más apoyan el derecho a refugiarse



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



Ipsos ha realizado un estudio, con motivo del Día del Refugiado que se celebra este 20 de junio, para conocer la opinión pública sobre este colectivo y en el que se refleja que, de media, el 70% de la población mundial apoya el derecho de las personas de zonas de guerra o perseguidas, a buscar refugio en otros países, incluido el suyo propio. En España este porcentaje se eleva hasta el 77%, aunque baja dos puntos frente a 2020.



Pese a este descenso, los españoles ocupan el tercer puesto europeo entre los países que más apoyan el derecho a refugiarse, solo por detrás de Italia (79%), y Países Bajos (78%). La encuesta se ha realizado en 28 países, a un total de 19.510 adultos de entre 18 y 74 años en Estados Unidos, Canadá, Malasia, Sudáfrica y Turquía, y de entre 16 y 74 años en otros 23 mercados entre el viernes 21 de mayo y el viernes 4 de junio de 2021.



A pesar del apoyo existente al refugio a nivel mundial, en la práctica los encuestados son reacios a aceptar más refugiados en su país como indica el estudio: existe un 50% de ciudadanos de media global que se muestra a favor de cerrar completamente las fronteras de sus países ya que creen que en este momento no pueden aceptar a más refugiados.



En el caso de los españoles, el 44% est de acuerdo con este cierre, y, aunque está por debajo de la media mundial, se ha producido una subida de 9 puntos frente al estudio de 2020. A pesar de esto, España sigue ocupando los últimos puestos en cuanto a población a favor del cierre de fronteras, junto con otros países europeos con un porcentaje similar (42% todos ellos): Alemania, Gran Bretaña y Países Bajos.



En cuanto a los motivos que llevan a las personas a dejar su país para intentar asentarse en otro más seguro, el 62% de media mundial opina que en realidad no se trata de refugiados como tal, si no que lo hacen por razones económicas o para aprovecharse de las ventajas del estado de bienestar del país donde acuden.



En España, de nuevo, se registra un aumento de ciudadanos que están de acuerdo con esta afirmación, pasando de un 52% el año pasado a un 57% en la actualidad. En este aspecto llama la atención de la posición de Estados Unidos, que ocupa el último puesto de la lista, con la mitad de su población (49%) que afirma no creer en la autenticidad de la condición de refugiados de las personas que llegan a su territorio.



La población se muestra dividida también a la hora de valorar el nivel de integración de los refugiados en sus países, de media global: un 47% cree que lo hacen con éxito, mientras un 44% opina lo contrario. Sin embargo, en España son más los que creen que la integración de estas personas no se realiza con éxito (52%), frente al 43% que opinan que sí es satisfactoria.



LA PANDEMIA Y LA PERCEPCIÓN SOBRE LOS REFUGIADOS



Ante la pregunta de si los países deberían estar más o menos abiertos a aceptar refugiados ahora que antes de la pandemia, o si las cosas deberían seguir igual, de media en los 28 países, sólo uno de cada siete (14%) piensa que los países deberían estar más abiertos y un tercio (33%) declara que deberían seguir igual que antes de la pandemia. De hecho, el 42% de las personas quiere que su país esté menos abierto a aceptar refugiados.



En España son menos los que creen que se debería adoptar ahora una política más estricta para evitar la entrada de refugiados (37%), casi al mismo nivel que los que piensan que se debería mantener la misma política que antes de la pandemia (36%). El porcentaje de españoles que están a favor de ser más abiertos en este sentido (17%) ha aumentado 8 puntos desde 2020, lo que sitúa al país entre los cinco países europeos con mayor porcentaje de población a favor de ser más abiertos.



De la misma manera, los ciudadanos de los países entrevistados se muestran reacios a que sus gobiernos aumenten el gasto para apoyar a los refugiados en este momento. En los 28 países, más de un tercio de media (37%) dice que su gobierno debería reducir la cantidad que gasta, una proporción similar a la que opina que su país debería mantener el mismo gasto que antes de la pandemia (36%). Sólo uno de cada siete (14%) cree que se debería aumentar la cantidad de dinero destinada a este colectivo.



Por su parte, España es el segundo país europeo donde más ciudadanos aumentaría el presupuesto destinado a ayudar a los refugiados (17%), 5 puntos más que en 2020, solo por detrás de Gran Bretaña (18%), mientras que un 36% lo reduciría y un 35% lo mantendría como estaba antes de la llegada del coronavirus.