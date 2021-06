España.- Junqueras opina que el indulto demuestra algunas "debilidades de los aparatos del Estado"

24-05-2021 El presidente de ERC, Oriol Junqueras (c), durante la toma de posesión de Pere Aragonès como presidente de la Generalitat en el Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat, a 24 de mayo de 2021, en Barcelona, Catalunya (España). La ceremonia, a la que asisten 40 personas, será sobria pero incluirá algunos simbolismos, como un recuerdo a la Generalitat republicana de 1931, a la lucha contra la pandemia, al conjunto del territorio, a su presente y a su futuro, y la escenografía será sencilla y elaborada a partir de elementos naturales. Aragonès, de 38 años, se convierte hoy en el presidente más joven de la historia de la Generalitat, devolviendo ERC a la Presidencia 41 años después, con Josep Tarradellas como predecesor. POLITICA Pau Venteo - Europa Press



Defiende que la medida permite revertir algunas "medidas abusivas"



BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)



El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha defendido este domingo que el indulto a los encarcelados por el 1-O "es un triunfo en el sentido de que demuestra algunas de las debilidades de los aparatos del Estado".



En una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, Junqueras ha afirmado que esta medida sirve al Estado para protegerse, "revirtiendo algunas de las medidas abusivas que ha tomado durante todo este periodo".



"Es evidente que cuando estas decisiones que han tomado algunos de los aparatos del Estado se confronten de forma efectiva con la justicia europea no resistirán a esta confrontación", ha asegurado.



Ha opinado que el indulto permitirá que haya más personas trabajando por la independencia: "Si somos más útiles estando fuera que dentro, es evidente que queremos ser útiles".



NO DESCARTA ESTAR EN LA MESA DE DIÁLOGO



Por otro lado, no ha descartado participar en la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, aunque ha considerado irrelevante su papel, ya que intentará ayudar "desde todos los lugares".



"Si es en la mesa de diálogo, en la mesa de diálogo; si es en otro ámbito, en otro ámbito", ha dicho, y ha recordado que su figura es pieza más en el equipo formidable que conforma ERC, según él.