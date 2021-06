El hijo de Maduro muestra la constancia de nacimiento de su padre contra las "mentiras"

Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente venezolano Nicolás Maduro. EFE/ Miguel Gutiérrez/Archivo

Caracas, 19 jun (EFE).- El diputado chavista Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, publicó este sábado una constancia de nacimiento de su padre para rebatir las "mentiras" sobre la nacionalidad de su progenitor, a quien en el pasado se le tildó de no ser venezolano.

Maduro Guerra publicó esa certificación oficial en su cuenta en Instagram, años después de la polémica sobre la nacionalidad del mandatario, que fue verificada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en 2016, cuando confirmó que es venezolano.

"Me topé con este recuerdo en casa de mi familia y quise compartirlo con ustedes. La constancia de nacimiento de nuestro presidente comandante en jefe Nicolás Maduro. Nacido en la capital de Venezuela, Caracas. Aunque quieran mentir sobre nosotros. ¡La verdad siempre triunfará!", dijo Maduro Guerra al publicar una foto del documento.

En la imagen se observa una constancia emitida por la Jefatura Civil de La Candelaria, un área del centro de Caracas, en la que se señala que en los libros del Registro Civil se encuentra el acta de nacimiento de "Maduro Moros Nicolás".

En abril de 2016, la directiva de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, controlada entonces por la oposición, solicitó a Maduro que presentara sus documentos de nacimiento para despejar las inquietudes sobre su lugar de nacimiento y su nacionalidad.

La nacionalidad del presidente venezolano había sido motivo de conjeturas por parte de algunos sectores opositores, después de que el exembajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA) Guillermo Cochez presentara un supuesto registro colombiano del nacimiento de Nicolás Maduro.

Seis meses después, el TSJ confirmó que Maduro es venezolano por nacimiento y que no posee otra nacionalidad distinta.

La serie de pruebas "incontrovertibles" certificaron "con absoluta certeza" que Maduro nació en Caracas el 23 de noviembre de 1962, por lo que cumple con el requisito constitucional para ejercer el cargo de jefe de Estado de ser venezolano por nacimiento y que esta sea su única nacionalidad, indicó entonces el alto tribunal.