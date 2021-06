El cardenal hondureño pregunta al Gobierno cuándo estará vacunado todo el país

En la imagen, el cardenal de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez. EFE/Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 20 jun (EFE).- El cardenal de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez, dijo este domingo que su país está viviendo una situación triste por la pandemia y preguntó al Gobierno cuándo estará vacunada toda la población contra el coronavirus, que ha dejado más de 253.000 contagios.

"Tristemente lo que estamos viviendo en nuestra Honduras por la pandemia, no podemos decir todavía la pospandemia, cuándo vendrán las vacunas, cuándo podremos estar vacunados, cuándo dejaremos las medidas de bioseguridad", indicó el cardenal en la homilía celebrada en la Basílica Menor de Suyapa, en el oriente de Tegucigalpa.

Honduras registra 253.128 contagios y 6.759 fallecimientos por covid-19 desde marzo de 2020, cuando se reportaron los primeros dos casos, según cifras del estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

Hasta ahora el país centroamericano ha vacunado al 4 % de su población, en su mayoría con la primera de dos dosis.

Honduras tiene una población de 9,5 millones de habitantes, de los que se espera inmunizar al menos al 70 %, según fuentes oficiales.

“Vivimos en un mundo atormentado, en una sociedad en que cada uno va buscando simplemente tranquilizantes”, subrayó el religioso, quien superó la covid-19 en marzo pasado.

CUESTIONA CORRUPCIÓN Y POLITIQUERÍA

El cardenal, quien además es arzobispo de Tegucigalpa desde 1993, invitó a los hondureños a orar para que "Honduras no se hunda en mayores problemas, sino que inspirada por la verdad pueda encontrar nuevos caminos y superar tentaciones, tempestades, egoísmos e individualismos”.

"Señor no te importa que Honduras se esté hundiendo en medio de esta incertidumbre, de esta corrupción, de esta politiquería que se quiere construir con la ausencia de Jesús, no es posible", agregó.

El religioso dijo que es necesario "volver a traer al Señor y a sus criterios en medio de nuestra vida, nuestra sociedad hondureña, no los criterios humanos de egoísmos, ambición, de deseo de una riqueza ilícita, sin Jesús la barca se hunde, las tempestades pueden azotarla, por esa razón tenemos que clamar a él".

Rodríguez afirmó que para Dios "nada es imposible" y dijo que espera que todos los hondureños que aspiran a dirigir el país "tengan primordialmente los criterios del Evangelio" y no piensen en llegar al poder "para enriquecerse, abusar, empobrecer más al pobre".