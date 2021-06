El belga Eden Hazard no está "todavía al 100%", pero se siente cada vez mejor

Una de las estrellas de la selección belga, Eden Hazard, que sale de una mala temporada llena de lesiones, explicó que no está "todavía al 100%", pero que su confianza "vuelve poco a poco", este domingo, la víspera del partido de la Eurocopa contra Finlandia, en el que saldrá como titular.

"No estoy todavía al cien por cien, pero estoy listo para comenzar un partido. Es el plan desde el inicio del torneo, progresar poco a poco para que, en los partidos de eliminación directa, esté listo al 100%", declaró el centrocampista del Real Madrid en rueda de prensa.

"Queda un partido de la primera fase. Vamos a ver cuánto tiempo juego. La confianza vuelve poco a poco, las piernas van volviendo. Podemos decir que más bien no estoy mal en este momento", añadió.

El exjugador de Lille y Chelsea jugó los dos primeros partidos del Bélgica en el torneo, pero sin ser titular.

Aunque solo jugó diez minutos contra Rusia (3-0) el 12 de junio pasado, pudo disputar media hora contra Dinamarca (2-1), el jueves.

Para el último partido del Grupo B, frente a Finlandia en San Petersburgo, que los belgas abordan sin presión, al estar ya clasificados para los octavos de final, su seleccionador Roberto Martínez hizo saber que el jugar del Real Madrid saldrá como titular.

"Tal vez no esté para jugar 90 minutos. Vamos a ver cómo se desarrolla el partido mañana (lunes). Vamos a ver las sensaciones que tengo", explicó Hazard, al que sus muchas visitas a la enfermería estos dos últimos años parecen hacerle dudar.

"Si pienso (en lesionarse de nuevo), no voy a ir a los contactos. Intento no pensar en ello. Mi juego está hecho de eso, está hecho de contactos. En los dos partidos que he jugado, incluso si no lo he hecho mucho, me sentí bien", dijo.

"Nunca he dudado de mis cualidades. Solo he dudado un poco, debido a que he estado mucho lesionado, de si iba a volver al 100%. He roto tres veces mi tobillo, que nunca será ya el mismo que hace diez años, cuando comencé mi carrera. Habrá que acostumbrarse a eso. Pero nunca he dudado de mis cualidades. Sé de lo que soy capaz de hacer en un terreno cuando estoy en forma. Solo espero eso, estar en forma, encadenar los partidos, para mostrárselo a todo el mundo", concluyó.

