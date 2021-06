EEUU.- Yang y García se unen de cara a las primarias demócratas de Nueva York para debilitar al favorito Adams

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



Los candidatos del Partido Demócrata a la alcaldía de Nueva York Kathryn García y Andrew Yang han iniciado este sábado una nueva vía conjunta en la campaña electoral de las primarias de su formación con el objetivo de mostrar unión contra su compañero de partido y principal aspirante Eric Adams.



Bajo el marco de un nuevo sistema electoral de votación por orden de preferencia, que hace su debut en la ciudad, Adams --presidente del condado de Brooklyn-- es quien se postula como principal favorito para ser candidato a sustituir al regidor Bill de Blasio, según CNN.



Es por esto que el pasado viernes los aspirantes García y Yang anunciaron que sus campañas confluirían, algo que no se ha producido de forma rotunda.



Por su parte, Yang ha instado a sus seguidores a situar a García en el segundo lugar de sus papeletas, mientras que García, sin embargo, no ha llegado a devolver este favor ya que ha remarcado que no va a alentar a sus seguidores a que sitúen en la segunda posición a ningún candidato en concreto.



"Estamos haciendo campaña juntos, estamos promoviendo la votación por orden de preferencia. Ciertamente no estoy de acuerdo con todo lo que dijo Andrew, y estoy absolutamente segura de que no ha estado de acuerdo con todo lo que tengo, pero queremos asegurarnos de que la gente saldrá a votar", ha declarado la candidata.



"Soy un gran admirado y fan de Kathryn García. Insto a cualquiera que me apoye como primera opción, por favor tenga a García en su papeleta", ha remarcado Yang.



Ante esta unión, Adams y su entorno han lamentado que la pareja de candidatos está tratando de evitar que "una persona de color" fuera elegida como aspirante a la alcaldía, algo que García se ha negado a responder y ante lo que Yang ha recordad que es asiático.



Más tarde, Adams ha matizado que su mensaje no iba dirigido hacia el aspirante, sino hacia la que fuera comisionada del Departamento de Saneamiento de la ciudad de Nueva York.



Tras un inicio de campaña marcada por las restricciones impuestas a causa de la pandemia de coronavirus, ahora la carrera hacia la alcaldía de Nueva York ha cambiado de escenario y ya se celebran actos en las calles.



Además, los aspirantes acudieron el miércoles al que será el último debate televisado antes de la celebración de las primarias, fijadas para este martes.