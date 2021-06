Duque reitera el compromiso de Colombia en la protección de migrantes

El mandatario colombiano, Iván Duque. EFE/Adriana Thomasa/Archivo

Bogotá, 20 jun (EFE).- El presidente colombiano, Iván Duque, reiteró este domingo, con motivo del Día Mundial del Refugiado y del Desplazado, el compromiso de su país para acompañar, atender y proteger a los migrantes que huyen de sus propias naciones buscando una vida más digna.

Parte del compromiso de su Gobierno es la implementación del Estatuto de Protección Temporal para los migrantes venezolanos que pretende beneficiar a unos dos millones de ciudadanos que han llegado huyendo de la crisis económica y social en su país.

"Ya tenemos más de un millón de inscritos en el sistema del Estatuto de Protección Temporal que recibirán su tarjeta para el mes de diciembre y esperamos llegar a 1,8 millones de migrantes conforme a nuestra meta para el mes de agosto de 2022", dijo Duque durante una declaración pública.

En su intervención pública, en la que estuvo acompañado del alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Filippo Grandi, el presidente subrayó que el Estatuto de Protección Temporal va a estar acompañado de oportunidades y atención a la población más vulnerable.

AGENDA MIGRATORIA PARA VENEZOLANOS

El informe sobre refugiados en el mundo divulgado por Acnur muestra que en el 2020 la cifra de personas que debieron abandonar sus lugares de origen alcanzó un récord de 82,4 millones.

En cuanto a los venezolanos en esa condición, el organismo precisó que son 4,9 millones, de los cuales 1,7 millones están en Colombia.

Para Duque, la acogida de los migrantes venezolanos representa "un gesto de paz incontrovertible" y un "compromiso irrestricto por la protección de los derechos humanos" que espera fortalezca "los lazos entre Colombia y Venezuela".

"Colombia le muestra al mundo que no se necesita ser un país rico para tener una agenda migratoria clara, comprometida, fraterna y que de manera inequívoca proteja los derechos humanos de miles de personas que tuvieron que cruzar la frontera con frío en los huesos y con carencias, y que hoy tienen una luz de esperanza", dijo.

POLÍTICA EJEMPLO PARA EL MUNDO

El jefe de Acnur destacó que, en un momento que no es fácil para el país, la política migratoria de Colombia ha sido un ejemplo para otras naciones, así como reconoció los esfuerzos de la instituciones colombianas para que los migrantes venezolanos puedan vivir dignamente y de manera legal.

"De mi parte y de la comunidad internacional hay un compromiso muy fuerte para apoyar esta iniciativa, para apoyar la política migratoria de Colombia que está en un marco más largo, en un marco de derechos humanos (...) en un mundo que desafortunadamente no siempre respeta los derechos humanos de los refugiados", dijo Grandi.

Abogó además por mayores esfuerzos para promover políticas migratorias y de protección de refugiados más justas en el resto del mundo que, al lado de otras crisis como el cambio climático y la pandemia del coronavirus, vive un desafío mayor por la movilidad forzada.