Coronavirus.- La variante delta del coronavirus es ya la dominante en la región de Lisboa

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El Instituto Nacional de Salud de Portugal (INSA) ha informado este domingo de que la variante delta tiene una representatividad superior al 60 por ciento en la región de Lisboa y Valle del Tajo, según los resultados preliminares de un estudio sobre la diversidad genética del SARS-CoV-2 en Portugal elaborado utilizando análisis realizados durante el mes de junio.



La cifra de la región de Lisboa contrasta con la de la región Norte, donde la variante delta ni siquiera supera el 15 por ciento de prevalencia.



"Hay que recordar que la variante Delta tiene un grado de transmisibilidad cerca del 60 por ciento superior a la de la variante Alfa", asociada anteriormente a Reino Unido, ha explicado el INSA.



En cambio, no se ha detetado la variante beta, asociada a Sudáfrica, mientras que la variante gamma, vinculada a Brasil, ha sido detectada en un 3 por ciento de los análisis, tanto en la región de Lisboa y Valle del Tajo como en Norte.



El coordinador del estudio, João Paulo Gomes, ha explicado que la variante Delta se ha impuesto en la región de Lisboa tras llegar al país procedente de India, por lo que atribuye a estas "introducciones" la expansión de esta variante y no tanto a "razones conductuales", informa SIC Notícias.



"Es perfectamente legítimo que la variante Delta se extienda al resto del país. Ya está en Norte", ha advertido Gomes, que ha explicado que todavía no cuentan con "datos robustos" de otras regiones. Sin embargo, esperan que haya "una repetición de lo que pasó con la variante Alfa", que en pocas semanas se convirtió en la dominante en todo Portugal.



"Va a aumentar el número de casos y, por consiguiente, van a aumentar las hospitalizaciones", ha destacado, aunque ahora la situación es "sustancialmente diferencte" con la vacunación ya en vigor y la inmunización vigente para la franja de edad superior. Sin embargo, ha defendido imponer de nuevo ciertas restricciones y, sobre todo, aumentar el ritmo de vacunación.