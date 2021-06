Borrell no cree que la elección de Raisí vaya a afectar al diálogo nuclear

El alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell. EFE/EPA/NABIL MOUNZER

Beirut, 20 jun (EFE).- El alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell, declaró este domingo en Beirut que no cree que la elección de Ebrahim Raisí como presidente de Irán vaya a afectar a las negociaciones en marcha en Viena sobre el acuerdo nuclear con la República Islámica.

"Espero que el resultado de las elecciones no vaya perjudicar el proceso de negociación y hasta donde sé y hasta donde creo no va a ser el caso", afirmó el político español durante un encuentro con un grupo reducido de medios, entre ellos Efe, en la capital libanesa.

Los países del acuerdo nuclear con Irán, conocido como JCPOA (en inglés), reanudaron hoy en la capital austríaca el diálogo coordinado por la UE que arrancó el pasado abril para encontrar un mecanismo que permita el retorno al pacto de Estados Unidos y de Irán.

El jefe de la diplomacia europea explicó que esta semana conversó al margen del Foro Diplomático de Antalya (Turquía) con el ministro iraní de Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, quien le trasladó su optimismo sobre la permanencia en las negociaciones del nuevo Gobierno.

El encuentro entre ambos altos cargos tuvo lugar antes del anuncio de los resultados de los comicios en Irán.

"Hablé con el ministro de Exteriores saliente en Antalya y él también cree que un nuevo presidente mantendrá los esfuerzos", indicó Borrell, al considerar que las partes están "muy cerca" de alcanzar un acuerdo, si bien alertó de que se "está acabando el tiempo".

Se mostró confiado en lograrlo porque, a su juicio, un acuerdo sería "beneficioso" tanto para Irán como para Estados Unidos y supondría una mejora de la situación, en un caso en el plano de la seguridad y en el otro, en el económico y social.

Sin embargo, Borrell también recordó que el resultado de las conversaciones de Viena deberá ser ratificado por otros órganos de cada país.

A la reunión de este domingo en Viena asisten representantes de China, Francia, Alemania, Rusia, Reino Unido e Irán; mientras que Estados Unidos, que abandonó el tratado en 2018, participa de forma indirecta, a través de intermediarios, ante la negativa iraní de reunirse directamente con Washington.

La reanudación de las conversaciones se produce un día después de que el clérigo ultraconservador Ebrahim Raisí, jefe del Poder Judicial, lograse una holgada y esperada victoria con el 61,9 % de los votos en las presidenciales de Irán.