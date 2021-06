Borrell alerta de que sin reformas Líbano quedará sin reservas para importar

El alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell, en Beirut EFE/EPA/NABIL MOUNZER

Beirut, 20 jun (EFE).- El alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell, advirtió hoy en Beirut de que si el Líbano no implementa cambios pronto, se quedará sin reservas de divisas para pagar sus importaciones, lo que podría derivar en una escasez de productos básicos.

"Si no se cambia el sistema, se agotarán las reservas de divisas, se agotará la moneda extranjera para pagar las importaciones y afrontarás una escasez de los productos básicos que se importan", alertó durante un encuentro con la prensa en la capital libanesa.

En las últimas 48 horas, el político español se ha reunido con los principales líderes políticos y militares del Líbano, sumido en una creciente crisis económica desde 2019 y dirigido por el Gobierno interino que dimitió en bloque en agosto de 2020.

Borrell destacó la necesidad de formar un nuevo ejecutivo con "capacidades técnicas y respaldo político" que pueda tomar decisiones e implementarlas para acabar con la crisis en el Líbano, donde en las últimas semanas se han agravado los cortes eléctricos y la falta de productos básicos como medicinas y combustible.

"Un barco en medio de una tormenta necesita personal, una tripulación, un capitán, oficiales, a todo el mundo en sus puestos para hacer que el sistema funcione y si el sistema no funciona, existe el riesgo de que el barco se hunda", sentenció el jefe de la diplomacia europea.

El primer ministro designado libanés, Saad Hariri, no ha logrado formar gobierno desde su nombramiento, el pasado octubre, por desacuerdos en la composición del gabinete con el presidente del país, Michel Aoun.

El alto representante de la UE achacó esta demora a una "lucha por la distribución del poder", así como a la "fuerte desconfianza" entre las partes.

La UE continuará ejerciendo "presión política" sobre la clase dirigente libanesa para la pronta formación de un Gobierno, sin descartar la imposición de sanciones como último resorte, concluyó.

Borrell ya advirtió ayer tras reunirse con Aoun de que el bloque comunitario, que el año pasado desembolsó 333 millones de euros en asistencia para el Líbano, no proporcionará más ayuda financiera hasta que se implementen reformas clave.