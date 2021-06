Así surgió la unión entre The Killers y Bruce Springsteen para 'Dustland'

16-06-2021 THE KILLERS se unen a Bruce Springsteen en "Dustland". MADRID, 20 (CHANCE) The Killers y Bruce Springsteen lanzan la canción 'Dustland', su primer trabajo juntos después de muchos años de admiración y respeto mutuo. Esta canción se trata de un remake colaborativo de la canción favorita de Bruce de The Killers, 'A Dustland Fairytale', del aclamado Day & Age del 2008.Siempre muy cerca de sus fans a través de redes sociales ha sido el propio Brandon Flowers, líder de The Killers, el encargado de contar cómo surgió la historia de esta colaboración entre ambos, sin duda una colaboración que pasará a la historia. "Estoy viendo Glastonbury. ¡Os habéis convertido en un grupo en directo espectacularmente infernal hermano! ¡Me encanta el traje de oro! Tenemos que hacer Dustland un día" este fue el mensaje que Brandon recibió en su teléfono móvil tras conocerse la suspensión de su gira debido a la Covid-19.Con la inquietante firma de "Bruce", Flowers reconoce que por unos segundos tuvo varias dudas sobre la procedencia de este mensaje por lo que decidió contactar con el hijo de Bruce Springsteen, Evan, con el que tiene una maravillosa relación confirmando así que efectivamente el mensaje viene de su padre. Ahora, que la música vuelve poco a poco a la normalidad, Brandon hace un balance de lo que ha supuesto para él poder trabajar con Springsteen:"Siempre he buscado encontrar y reflejar esa luz esquiva en mis canciones. Es un rasgo que heredé de mi madre Jean. Murió de un tumor cerebral en 2010 a la edad de 64 años... ¡Sesenta y cuatro! Voy a cumplir 40 años la semana que viene y es ahora que empiezo a ser consciente de lo jóven que es. Demasiado joven. Estuvo casada con mi padre Terry durante 44 años. Dustland fue escrita en medio de su batalla contra el cáncer. Fue un intento de entender mejor a mi padre, que a veces es un misterio para mí. Para llorar por mi madre. Para reconocer sus sacrificios y tal vez incluso echar un vistazo de lo fuerte que debe de ser e



MADRID, 20 (CHANCE)



The Killers y Bruce Springsteen lanzan la canción 'Dustland', su primer trabajo juntos después de muchos años de admiración y respeto mutuo. Esta canción se trata de un remake colaborativo de la canción favorita de Bruce de The Killers, 'A Dustland Fairytale', del aclamado Day & Age del 2008.Siempre muy cerca de sus fans a través de redes sociales ha sido el propio Brandon Flowers, líder de The Killers, el encargado de contar cómo surgió la historia de esta colaboración entre ambos, sin duda una colaboración que pasará a la historia. "Estoy viendo Glastonbury. ¡Os habéis convertido en un grupo en directo espectacularmente infernal hermano! ¡Me encanta el traje de oro! Tenemos que hacer Dustland un día" este fue el mensaje que Brandon recibió en su teléfono móvil tras conocerse la suspensión de su gira debido a la Covid-19.Con la inquietante firma de "Bruce", Flowers reconoce que por unos segundos tuvo varias dudas sobre la procedencia de este mensaje por lo que decidió contactar con el hijo de Bruce Springsteen, Evan, con el que tiene una maravillosa relación confirmando así que efectivamente el mensaje viene de su padre. Ahora, que la música vuelve poco a poco a la normalidad, Brandon hace un balance de lo que ha supuesto para él poder trabajar con Springsteen:"Siempre he buscado encontrar y reflejar esa luz esquiva en mis canciones. Es un rasgo que heredé de mi madre Jean. Murió de un tumor cerebral en 2010 a la edad de 64 años... ¡Sesenta y cuatro! Voy a cumplir 40 años la semana que viene y es ahora que empiezo a ser consciente de lo jóven que es. Demasiado joven. Estuvo casada con mi padre Terry durante 44 años. Dustland fue escrita en medio de su batalla contra el cáncer. Fue un intento de entender mejor a mi padre, que a veces es un misterio para mí. Para llorar por mi madre. Para reconocer sus sacrificios y tal vez incluso echar un vistazo de lo fuerte que debe de ser el amor para poder seguir en este mundo. Era mi terapia. Era catártico" reconoce el líder de 'The Killers' en esta historia."Ahí es donde entra Bruce. Antes de que realmente me convirtiera en un fan suyo, yo aspiraba al negocio de todo tamaño de un estadio. Más grande que la vida, TODO. Desde luego, más grande que las vidas de Jeannie y Terry Flowers. Pero Bruce ha escrito mucho sobre personas como mis padres y ha encontrado mucha belleza en las esperanzas y sueños de las personas invisibles. Sus luchas, y sus pérdidas. Le agradezco que me haya abierto esta puerta. Estoy agradecido a mis padres por el ejemplo que me han dado. Ahora ve a buscar algo nuevo sobre tu padre, dale a tu madre un gran abrazo y por el amor de Dios escucha a Bruce Springsteen" finaliza pidiendo Flowers como fan incondicional que siempre será de su compañero.