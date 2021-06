Arnautovic contra sus viejos demonios

Si bien el carácter volcánico de Marko Arnautovic se ha apaciguado en los últimos años, el goleador ha 'recaído' en cierta forma al insultar a un rival, pero Austria, donde es un ídolo, confía en él para el partido decisivo ante Ucrania en la Eurocopa, el lunes en Bucarest, tras cumplir una suspensión.

Un insulto tras el gol del KO contra Macedonia del Norte (3-1), dirigido a Ezgjan Alioski, le costó quedar fuera del segundo partido de los austríacos, contra Países Bajos.

"Le provocaron", puntualizó su seleccionador, Franco Foda. "Desafortunadamente, llevado por la emoción, sobrerreaccionó. Pero admitió su error, se disculpó ante el otro jugador después del partido y, lo más importante, presentó sus disculpas públicamente", apuntó.

Franco Foda confirmó este domingo que el jugador será titular el lunes ante los ucranianos.

Arnautovic entonó su 'mea culpa': "Hubo unas palabras un poco encendidas en la emoción del partido por las cuales querría presentar mis disculpas, especialmente ante mis amigos de Macedonia del Norte y de Albania", escribió en su cuenta de Instagram.

"¡No soy racista! Tengo amigos en casi todos los países y estoy a favor de la diversidad", añadió el jugador de origen serbio.

Desde la madurez de sus 32 años, a Arnautovic le había costado bastante tiempo quitarse la etiqueta de 'enfant terrible'.

Llegó a enternecer a sus compatriotas antes de la Eurocopa, cuando se derrumbó anímicamente en una conferencia de prensa al ser preguntado por cómo vivió el confinamiento en China, como jugador del Shanghai IPG.

- Lágrimas por la familia -

"No vi a mis hijos ni a mi familia durante meses. No fue fácil", contó.

La emoción hizo el resto. Se llevó las manos a la cara y empezó a llorar, mientras era consolado por Foda.

Pero el incidente con Alioski ha mostrado una imagen algo menos amable y ha hecho recordar otros episodios del pasado.

Siendo niño recorrió los equipos juveniles de los clubes de la capital (Austria, Rapid, First Vienna...) desafiando en ocasiones con su actitud la paciencia de los entrenadores, antes de poder debutar en categoría profesional con apenas 16 años en el Floridsdorfer, un club vienés de la segunda división.

Con 17 años se fue al Twente neerlandés, donde fue sospechoso de haber insultado a Ibrahim Kargbo (Willem II), pero la investigación de la Federación de ese país determinó que no había pruebas al respecto.

Con 20 años aterrizó en el Inter de Milán con la reputación de ser un 'nuevo Ibrahimovic'. Pero jugó apenas tres partidos en la temporada del 'triplete' (2010) de José Mourinho.

Arnautovic "me hace reír, es un chico fantástico, pero tiene una mentalidad de niño. Su mejor amigo (Mario Balotelli) no está mejor, así que no es fácil con los dos juntos", sonreía el técnico luso al hablar de él.

Llegó varias veces tarde a los entrenamientos y fue sancionado por ello, aunque una vez llegó con tres horas de adelanto por una confusión.

- El reloj de Mourinho -

Mourinho "me aplaudió y me dijo que me daba su reloj. Todavía lo tengo", contó Arnautovic al Daily Mail.

Fue traspasado al Werder Bremen, donde terminó agotando a los dirigentes y a varios compañeros de equipo.

"Siempre se queda en su rincón, contesta demasiado, siempre dice que no y tiene que buscar un equilibrio para no parecer tan arrogante", estimó el capitán Torsten Frings.

Su aventura en el Werder terminó además con un enésimo incidente, un exceso de velocidad cuando circulaba en compañía de su compañero de equipo Eljero Elia.

'Arnie' se fue entonces al Stoke City (2013) y comenzó a tranquilizarse. Su entrenador, el galés Mark Hugues, supo controlar su carácter y aprovecharlo para el bien del equipo.

En West Ham tuvo algún problema con el técnico David Moyes, pero ganó en discreción y profesionalidad.

Las palabras a Alioski hicieron temer por una 'recaída' ante los viejos demonios del pasado, pero desde el incidente la situación se ha ido calmando.

Uno de sus competidores en Austria por un puesto en el ataque, Michael Gregoritsch, consideró "legítimo que se hable" de lo ocurrido, pero dejó claro en su opinión "Marko no es racista".

