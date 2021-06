59-74 Estados Unidos, campeón del AmeriCup femenino, al vencer a Puerto Rico

Las jugadoras estadounidenses celebran luego de vencer a Puerto Rico y ganar la final del Campeonato FIBA AmeriCup Femenino 2021, hoy, en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan (Puerto Rico). EFE/ Thais Llorca

San Juan, 19 jun (EFE).- Estados Unidos, la selección femenina número uno del mundo, ganó este sábado la medalla de oro del torneo femenino AmeriCup al derrotar a Puerto Rico, 59-74, en el partido final de la competencia celebrado en San Juan.

La escuadra estadounidense culminó invicta (6-0) en el torneo llevado a cabo en el Coliseo Roberto Clemente, mientras que Puerto Rico terminó con marca de 5-2.

La medalla de bronce la obtuvo Brasil al vencer 87-82 a Canadá en dos tiempos de prórroga.

El desafío final arrancó bastante aguerrido entre ambas escuadras.

Luego de varios empates, la estadounidense Rhyne Howard anotó una canasta para poner el partido a su favor 9-12.

No obstante, dos cestas seguidas de las puertorriqueñas, les dio la delantera 13-12, aunque un triple de Jazmon Gwathmey amplió la ventaja a 12-16.

Puerto Rico mantuvo dominando el resto del primer parcial hasta ganarlo 21-17.

Al inicio del segundo parcial, Elissa Cunane brilló en la ofensiva de las norteamericanas acercándolas 25-23.

Pero, dos tiros libres de Nazahrah Hillmon igualó el marcador 25-25, y seguido de un triple de Howard, puso arriba a las estadounidenses 28-25.

Sin embargo, la defensa de las puertorriqueñas silenció la ofensiva de las estadounidenses, aprovechando así en su ofensiva y con un avance de 0-9, retomaron el partido con marcador de 28-34.

Estados Unidos, no obstante, reaccionó y con seis tantos seguidos, empataron el desafío 34-34, provocando a que el seleccionador puertorriqueño, Jerry Batista, pidiera tiempo.

Tras ese leve descanso, Gwathmey atizó un canasto de campo, desempatando el encuentro 34-36 y con ese marcador cerrar la primera mitad del juego.

Luego del descanso de la primera parte del desafío, la escuadra estadounidense, dirigida por Dawn Staley, demostró porqué es el principal equipo del mundo.

Guiadas por la ofensiva de Aliyah Boston con varios canastos de campo y un triple de Howard, lograron la ventaja más amplia del encuentro en ese entonces de 40-49, provocando que Puerto Rico pidiera tiempo.

Asimismo, la estadounidense Ashley Owusu también aportó en la ofensiva de su escuadra con varios canastos en ese tercer parcial, que posteriormente cerraron dominando 47-55.

En el cuarto parcial, Puerto Rico trató de ajustarse y acercarse lo más posible a Estados Unidos, achicando la ventaja a nueve puntos (49-58), pero la ofensiva de la estadounidense Howard pudo más, pues después de atizar dos tiros libres, produjo la ventaja más grande del encuentro, 51-66.

Restando menos de dos minutos del encuentro y luego de que la puertorriqueña Jennifer O'Neill marcara un triple para acercar el marcador 59-70, ocurrió un apagón en el coliseo sanjuanero.

Esto provocó que el partido se atrasara varios minutos.

No obstante, las jugadoras de ambas selecciones aprovecharon el momento para continuar practicando sus tiros e involucrarse en una simulada competencia de baile en el medio de la cancha.

Tras varios minutos del apagón, el partido se reanudó hasta que sonó el silbato final y darle la victoria a la tropa estadounidense.

Al finalizar el encuentro, se anunció el Equipo Todos Estrellas que fue integrado por las estadounidenses Rhyne Howard y Elissa Cunane, la colombiana Manuela Ríos, la puertorriqueña Jennifer O'Neill y la brasileña Clarissa Dos Santos.

Ficha Técnica:

59.Puerto Rico (21+15+11+12): Gwathmey (13), Meléndez (3), O'Neill (18), Quiñones (13), Gibson (2), Rosado (2), Salamán (4), Lozada (2), Pagán (2).

Seleccionador: Jerry Batista

74.Estados Unidos (17+17+21+19): Boston (17), Howard (22), Jones (2), Cunane (12), Hillmon-Baker (8), Owusu (8), Burton (5).

Seleccionadora: Dawn Staley Árbitros: Felipe Ibarra (CHI), Julio César Anaya (PAN) y Andreia Silva (BRA).

Incidencias: Partido por la medalla de oro del torneo Americup 2021 que se juega en el Coliseo Roberto Clemente, en San Juan, y que otorgó cuatro plazas al Premundial en febrero de 2022.