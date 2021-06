120-114: Los Suns toman ventaja ante los Clippers con un espléndido Booker

EFE/EPA/Rick D'Elia SHUTTERSTOCK OUT

Los Ángeles (EE.UU.), 20 jun (EFE).- Devin Booker, con el primer triple-doble de su carrera, fue una vez más el faro de unos Phoenix Suns que tomaron ventaja (1-0) ante Los Angeles Clippers en el ajustado y muy reñido primer partido de la final de la Conferencia Oeste (120-114).

Los angelinos vendieron muy cara su derrota y llegaron a ponerse a solo dos puntos a falta de 22 segundos.

Pero Booker, en una gran jugada de pizarra de Monty Williams que se aprovechó además de un claro fallo en defensa de Rajon Rondo, amarró la victoria local con un mate sin oposición.

El escolta de los Suns cerró su gran actuación con 40 puntos (15 de 29 en tiros), 13 rebotes y 11 asistencias.

Además recibió el apoyo en el juego interior de Deandre Ayton (20 puntos y 9 rebotes).

Por parte de los Clippers, que en su historia nunca se habían clasificado para una final de conferencia hasta ahora, Paul George fue el más destacado con 34 puntos (10 de 26 en tiros), 4 rebotes y 5 asistencias.

Reggie Jackson sumó 24 puntos, pero los Clippers echaron en falta una mayor presencia de jugadores como Marcus Morris (6 puntos con 3 de 11 en tiros).

Este primer duelo entre los Suns y los Clippers llegó marcado por las ausencias.

Chris Paul, base titular y el corazón de los Suns, está de baja por el protocolo del coronavirus, mientras que Kawhi Leonard, la estrella de los Clippers, se lesionó de la rodilla y ya no jugó los dos últimos dos partidos de la serie anterior.

Los angelinos aterrizaron en Phoenix (EE.UU.) tras superar de manera excelente a los Utah Jazz (4-2) en una eliminatoria que terminó el vienes por la noche con una memorable remontada después de ir perdiendo por 25 puntos en el tercer cuarto.

Por el contrario, los Suns disfrutaron de una semana entera de descanso después de arrollar a los Denver Nuggets de Nikola Jokic (4-0).

GEORGE A LA CARGA

Paul George contó a los medios esta semana que, tras la lesión de Kawhi Leonard, se había sentido como si tuviera que tirar del carro como hacía en sus años jóvenes en Indiana Pacers.

Con esa mentalidad, el alero salió decidido a castigar a los Suns desde el principio y, con 7 puntos tempranos, le dio la primera ventaja a los visitantes (10-14 con 6.35 por jugarse).

Pero los Suns, dentro de un primer cuarto de imprecisiones y no mucho acierto ofensivo, se mantuvo en el partido con las contribuciones de Jae Crowder y Devin Booker (21-21).

El juego interior asumió el protagonismo en el segundo parcial.

DeMarcus Cousins, que había tenido una participación muy testimonial en las dos primeras rondas de los playoff, tiró la puerta abajo en su aparición contra los Suns.

Muy dominante en la pintura, especialmente ante un Dario Saric sin respuestas, Cousins anotó 11 puntos en el segundo cuarto para liderar la aportación del banquillo angelino.

Sin embargo, el pívot de los Clippers no fue el único jugador que sacó petróleo de la pintura, ya que Deandre Ayton explotó las carencias defensivas del quinteto bajo de los visitantes para poner a los suyos por encima al descanso (57-54).

BOOKER DESPIERTA

El gran poderío en ataque de ambos equipos se desató en la reanudación.

Booker, sin duda una de las grandes sensaciones de estos playoff, se lució en este parcial con 18 puntos y castigó desde el tiro a media distancia los problemas de los Clippers para defender el bloqueo y continuación.

George no se quedó atrás, ya que con una estupenda racha desde el perímetro, para 15 puntos en total en este cuarto, dejó el encuentro equilibrado y por decidirse en el último parcial (93-93).

El cansancio de los Clippers, que habían jugado su último partido ante los Jazz hace 36 horas, quizá les pesó en el desenlace del partido.

Mucho más frescos, los Suns sacaron partida de ello y un parcial de 10-2, con Booker al mando de una fluida circulación de balón, les dio una ventaja que amenazaba con convertirse en algo definitivo (103-95 con 9.05 por jugarse).

La defensa de los de Phoenix desactivó la inspiración de los Clippers, que no encontraban el camino al aro contrario y que veían, asimismo, cómo Mikal Bridges se sumaba a la particular fiesta de un Booker excepcional (113-104 a falta de 2.34).

Sin embargo, los Clippers se han convertido en unos auténticos supervivientes en estas eliminatorias (fueron perdiendo por 2-3 ante los Dallas Mavericks y por 0-2 ante los Jazz) y no se les pasó por la cabeza tirar la toalla ante los Suns.

Mejoraron el marcaje a Booker con dos contra uno, Reggie Jackson suplió el bajón de Paul George, y entre Rajon Rondo y Terence Mann dieron forma a un parcial de 0-8 que metió el miedo en el cuerpo a los Suns (116-114 con 22 segundos en el reloj).

Los Clippers ya acariciaban una nueva remontada milagrosa, pero Booker no perdió los nervios y certificó la victoria de los Suns.

El segundo partido entre los Suns y los Clippers se disputará el lunes también en Phoenix.