Venezuela y Ecuador, en busca del gol perdido

Jugadores de Venezuela se retiran de la cancha, el 13 de junio de 2021. EFE/Joedson Alves

Río de Janeiro, 19 jun (EFE).- Venezuela y Ecuador disputan este domingo un duelo de la tercera jornada del grupo A de la Copa América en el que tratarán de mostrar que la pólvora de ambos no está mojada y en el que ambos buscarán anotar su primer gol en el torneo para llevarse los tres puntos.

La Vinotinto, dirigida por un José Peseiro que ha demostrado que es capaz de construir y reconstruir el equipo, ya ha probado que es la campeona del pundonor en esta Copa América.

Tras el brote de covid-19 que le obligó a improvisar una segunda convocatoria y una alineación con la que cosechó, con más éxito que fútbol una derrota (3-0) con Brasil y un empate (0-0) con Colombia, Peseiro propondrá, presumiblemente, un once más agresivo.

Lo hará con el superhéroe del último partido, el portero Wuilker Faríñez, que, literalmente, voló para salvar varios goles que sus rivales ya daban por seguros y cerrar el primer punto venezolano en la competición.

Sin embargo, también lo hará cargado por las bajas que dificultan que el balón circule hacia la zona de peligro rival y que dejan al capitán y ariete, Fernando Aristeguieta, muy solo ante el arco.

Nada más terminar el partido con Colombia, reconoció que "los cinco jugadores de banda o volantes ofensivos que juegan normalmente en este equipo estaban para jugar, pero ya no están ahí y si no están ahí tenemos que adaptarnos a la circunstancias".

No obstante aseguró estar contento aunque pidió "tener más el balón".

Por su parte, Ecuador, que perdió 1-0 en su debut con Colombia, ha estado desarrollando entrenamiento en doble turno para poder llegar en su mejor estado de forma en el partido ante Venezuela.

En los mismos, el seleccionador Gustavo Alfaro ha estado probando posibles cambios en el centro de la cancha y en el ataque que permita a la Tri mostrarse más ofensiva.

Entre las novedades podría estar la inclusión de Cristhian Noboa entre los centrocampistas y la de Leonardo Campana en la delantera.

- Alineaciones probables:

Venezuela: Wuilker Fariñez; Alexander González, Francisco La Mantía, Luis Martínez, Luis Del Pino Mago, Yohan Cumaná; Júnior Moreno, Bernaldo Manzano, José Martínez, Cristian Cásseres y Fernando Aristeguieta.

Seleccionador: José Peseiro.

Ecuador: Pedro Ortiz; Ángelo Preciado, Robert Arboleda, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Sebastián Méndez, Cristhian Noboa, Moisés Caicedo, Gonzalo Plata, Enner Valencia y Leonardo Campana.

Seleccionador: Gustavo Alfaro

Árbitro: el chileno Roberto Tobar

Estadio: Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro.

Hora: 17.00 (20.00 GMT/22.00 CET).