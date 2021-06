Venezuela.- Maduro asegura que Venezuela aspira a "reconstruir las relaciones" con Estados Unidos

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha asegurado este viernes que aspira a "reconstruir las relaciones" internacionales y "recomponer los caminos del diálogo" con Estados Unidos.



"Venezuela se va a convertir en la tierra de las oportunidades (...) Estoy invitando a los inversores estadounidenses para que no se queden atrás", ha manifestado Maduro en una entrevista para Bloomberg, recogida por el diario 'El Universal'.



Así, ha reiterado su disposición a restablecer las relaciones y el diálogo político con Estados Unidos, aunque reconoció que desde la llegada del presidente, Joe Biden al poder no ha habido un cambio en la política hacia su país.,



Sin embargo, el mandatario ha insistido en que no cederá si el país americano continúa señalándole y exige cambios en la política interna, algo que considera sería un 'game over' en las negociaciones.



"Nos convertiríamos en una colonia, nos convertiríamos en un protectorado", ha argumentado Maduro, quien ha reivindicado el papel de Venezuela como un país que "no está dispuesto a arrodillarse y traicionar su legado" ante los intereses estadounidenses.



Además, ha defendido la 'dolarización' como "una válvula de escape útil" que responde a una política de "economía de guerra" pero que es una medida temporal.



"Más temprano que tarde, el bolívar volverá a ocupar un papel fuerte y preponderante en la vida económica y comercial del país", ha apuntado.



Respecto a la dirección de Biden, Maduro ha recordado que el mandatario americano instó a "no demonizar" a nadie en política, por lo que ha exigido al Departamento de Estado que "cese la demonización de Venezuela, de la Revolución Bolivariana y del presidente".



En este sentido, ha lamentado que hasta la fecha no ha habido una señal clara por parte del presidente norteamericano de reconstruir las relaciones con su país.



"No ha habido ni una señal por parte de Biden. Lo único distinto que podría escucharse en algunos portavoces de la Casa Blanca, y del Departamento de Estado, es que están de acuerdo con un diálogo político entre venezolanos, sin intervención, para buscar cambios políticos democráticos", ha asegurado.



Respecto al aspecto económico, el mandatario venezolano ha reivindicado el papel de su nación como un destino de inversión fiable mientras no se de una política de "persecución" por parte de las potencias internacionales.



"Ya hemos demostrado que es posible ganar, lo sabe el sector financiero, los tenedores de bonos con los cuales tenemos una relación impecable, saben que es posible invertir en Venezuela y ganar mientras no haya esta persecución y estas sanciones; lo sabe el sector petrolero que ha invertido en Venezuela y que aún mantiene inversiones en Venezuela", considera Maduro.



El presidente ha afirmado que las sanciones son "inmorales y crueles" para un país, por lo que ha considerado que en una mesa de negociación, así sea privada, la Administración Biden así lo debería aceptar.