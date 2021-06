Una diputada boliviana alerta sobre las carencias de los indígenas ante la covid

Una mujer indígena de la región de Potosí es vista en la ciudad de La Paz (Bolivia). EFE/Martín Alipaz/Archivo

La Paz, 19 jun (EFE).- La diputada indígena boliviana Toribia Lero alertó este sábado sobre las carencias que afrontan los pueblos originarios en el país frente a la covid-19 y reiteró a las autoridades un pedido de información desagregada respecto a las acciones gubernamentales para proteger y vacunar a estas poblaciones.

En declaraciones a Efe, Lero, que pertenece a la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC), denunció el "abandono" en que se encuentran las postas sanitarias cercanas a las comunidades indígenas, que no "no se han equipado ni fortalecido" para combatir la enfermedad.

La diputada mencionó como ejemplo que en la zona alta de la región central de Cochabamba "no hay postas de salud" y muchas veces la gente tiene que caminar por horas para llegar al centro de salud más cercano.

"Si en algunos (lugares) hay, son precarias, cuentan con un médico o una enfermera que no están capacitados para la atención de pacientes con covid", lamentó Lero, que preside la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas e Interculturalidad de la Cámara Baja boliviana.

Otro ejemplo es el de los indígenas yuquis en Cochabamba que, según Lero, reciben algún apoyo de misioneros, pero requieren una "protección extrema" porque tienen enfermedades de base como la tuberculosis.

También lamentó la "desinformación" que campea en las comunidades indígenas sobre la inmunización y que hace que la gente diga "no me vacuno".

Según Lero, algunas personas le han comentado que en sus comunidades una mayoría no quiere vacunarse por temor a quedar marcada "por el 666", o creer que "nos vamos a convertir en una cosa u otra", entre otros "mitos" que "se han estado tejiendo y relacionando con la vacuna", lamentó.

PEDIDO DE INFORMACIÓN

Las visitas a distintos territorios indígenas permitieron a la diputada constatar esta "carencia de atención en salud" y la motivaron a pedir en enero pasado información al Ministerio de Salud para conocer la situación específica sobre los contagios de la covid-19 en estas comunidades, una petición que hasta ahora no fue respondida.

En medio de la tercera ola de la pandemia que azota al país desde principios de mayo, Lero ha vuelto a pedir información al ministro de Salud, Jeyson Auza, sobre la situación de los indígenas bolivianos ante la pandemia y el avance específico de la vacunación en estos territorios.

La parlamentaria recordó que organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han recomendado a los Estados incluir en sus programas anticovid "la atención diferenciada a los pueblos indígenas".

"No estamos exigiendo una atención especial porque somos especiales, sino que distintas instancias han hecho investigaciones sobre la situación de salud de los pueblos y han visto que la mayoría de la población indígena cuenta con una enfermedad de base por muchas situaciones y el covid podría ser mucho más peligroso aun", sostuvo.

Según la diputada, de las 36 naciones indígenas reconocidas en Bolivia, al menos una veintena "se encuentra en situación de alta vulnerabilidad".

Auza fue convocado por la comisión que preside Lero a responder sobre estos asuntos el próximo martes.

Un informe presentado hace unos días por el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (Filac) remarcó la necesidad de que los países con población indígena desarrollen planes de vacunación específicos para estas comunidades respetando sus características culturales.

Bolivia acumula 16.009 muertes y 419.313 contagios de la enfermedad desde marzo de 2020.

Lero cuestionó que estos reportes diarios no contengan información desagregada sobre las poblaciones indígenas.