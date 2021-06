Un Millonarios mermado pero motivado se juega la liga con el luchador Tolima

En la imagen, el entrenador de Tolima, Hernán Torres. EFE/Luis Robayo/Pool/Archivo

Bogotá, 19 jun (EFE).- Un Millonarios mermado por las lesiones y las suspensiones, pero motivado por igualar en el último minuto de la ida de la final del Torneo Apertura como visitante, buscará el domingo su decimosexto título de la liga colombiana ante el Deportes Tolima, un conjunto luchador que no resigna sus posibilidades.

El escenario será el estadio El Campín de Bogotá, donde los capitalinos tratarán de aprovechar que son locales, sin público, para ganarle la final a un rival que lo hizo pasar penas en la ida pero que no amplió su diferencia, por lo que al final terminó cediendo el empate en el cierre.

El conjunto 'Embajador', dirigido por Alberto Gamero, no tendrá al suspendido Cristian 'Chicho' Arango, expulsado en la ida por doble amonestación y una de las figuras del club este año, ni al delantero Ricardo Márquez, tampoco al lateral Felipe Banguero, suspendidos por protagonizar una tángana en el partido de vuelta de las semifinales ante el Junior.

Tampoco estarán los centrales Juan Pablo Vargas y Andrés Llinás, pero sí aparecerá Breiner Paz, que ya cumplió con la fecha de sanción que le impuso la comisión disciplinaria de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) tras ser expulsado ante el conjunto de Barranquilla.

Es por eso que el equipo estará liderado en cancha por Fernando Uribe, máximo artillero del torneo con 11 tantos; el centrocampista David Macalister Silva, de rendimiento notable en los últimos juegos, y el portero Christian Vargas, una de las figuras de la ida.

Entre tanto, el técnico del Tolima, Hernán Torres, tendrá que lidiar, como en la ida, con la baja del creativo Jaminton Campaz, que está convocado con la selección colombiano.

Sin embargo, el estratega del 'Vinotinto y Oro' volverá a apelar al centrocampista Juan Pablo Nieto en reemplazo de Campaz, pues él fue una de las figuras del encuentro de ida.

También aparecerá en el once titular el goleador Juan Fernando Caicedo, el portero Álvaro Montero y el central Sergio Mosquera, de destacado nivel en el campeonato.

El equipo bogotano tratará de ganar para levantar su decimosexto título de la liga colombiana tras haber ganado el Torneo Clausura de 2017 al Independiente Santa Fe.

Entre tanto, los de Ibagué buscan su tercera liga tras los títulos conseguidos en 2003 y 2018.

- Alineaciones probables:

Millonarios: Christian Vargas; Elvis Perlaza, Breiner Paz, Andrés Murillo, Ómar Bertel; David Silva, Stiven Vega, Daniel Ruiz, Emerson Rodríguez, Harrison Mojica, y Fernando Uribe.

Entrenador: Alberto Gamero.

Deportes Tolima: Álvaro Montero; Nilson Castrillón, Sergio Mosquera, Anderson Angulo, Jeison Angulo; Juan David Ríos, Cristian Trujillo, Juan Pablo Nieto; Anderson Plata, Andrey Estupiñán y Juan Fernando Caicedo.

Entrenador: Hernán Torres.

Árbitro: El colombiano Carlos Ortega, quien estará asistido por sus compatriotas Dionisio Ruiz y Wilmar Navarro.

Estadio: El Campín, de Bogotá.

Hora: 15.00 hora local (20.00 GMT).