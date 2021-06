19-06-2021 UE.- Di Maio defiende que los fondos Next Generation EU se conviertan en "estructurales". El exprimer ministro Letta cree que "el futuro de Europa depende de Italia y España" POLITICA ECONOMIA DAVID OLLER (EUROPA PRESS)



El exprimer ministro Letta cree que "el futuro de Europa depende de Italia y España"



BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)



El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación internacional de Italia, Luigi di Maio, ha defendido este sábado que los fondos Next Generation EU se conviertan en "fondos estructurales".



Para ello, es importante "superar el desafío de la gestión de esta primera fase de su gestión", para mantener la credibilidad de España y de Italia pero también de toda la UE, ha dicho durante la clausura del XVIII Foro de Diálogo España-Italia.



Opina que la relación entre ambos países va más allá de la institucional y política, y que "se nota la gran interconexión entre los dos países, que se ha mantenido incluso en los momentos más difíciles", "cuando la política no hacía todo lo que podría haber hecho", ha dicho textualmente.



En cuanto a los retos de la UE, ha destacado que "el veto y la unanimidad extrema muy a menudo bloquea oportunidades" para la Unión, y ha pedido impulsar la participación ciudadana en las instituciones.



ENRICO LETTA



El coordinador del foro de diálogo España-Italia, Enrico Letta, ha defendido que "el futuro de Europa depende de Italia y España como nunca antes en la historia europea".



Ha advertido de que, si Italia y España fracasan en la aplicación de los Next Generation, nunca más va a haber en Europa unas inversiones tan grandes, porque "la minoría europea que los intentó bloquear tendrá argumentos para hacerlo en el futuro. Y eso sería el fin de Europa".



"En el futuro, Europa, China y Estados Unidos van a jugar un partido. O Europa tiene instrumentos o vamos a quedar al margen", ha advertido, y ha asegurado que la única manera de jugar y ganar es tener un Next Generation EU permanente.



Cree que Italia y España deben estar juntos en el núcleo del trabajo de recuperación, y ha instado a abordar el problema de "los paraísos fiscales dentro de la euroárea".



ALFONSO DASTIS



El embajador Alfonso Dastis ha parafraseado al primer ministro de Italia, Mario Draghi, cuando dijo que 'sin Italia no hay Europa, sin Europa hay menos Italia', y ha añadido: "Italia con España es más fuerte en Europa; España con Italia también lo es".



"Europa gana más cuando está liderada por cuatro grandes países: Alemania, Italia, Francia y España. Andar juntos no es solo mejor para España y Italia; también es mejor para Europa", ha considerado.



Cree también que el futuro de Europa depende de España y de Italia, que deben a su vez "hacer sus deberes" con los Next Generation --para que Europa crezca política y económicamente--, algo que espera poder constatar el año que viene.



RICARDO GUARIGLIA



El embajador Ricardo Guariglia ha asegurado que los dos países "juntos son una fuerza", y que hay que relanzar las relaciones entre ambos para poder relanzar sus economías.



Ha mostrado su satisfacción por la amistad de los países, "que da valor a nivel europeo" y voz al Mediterráneo --ha dicho--, por lo que, cuanto más actúen de forma conjunta, más crecerán los dividendos de Italia y España.



El coordinador del foro Josep Antoni Duran ha asegurado que ha sido gracias al "empeño" de Italia y España que han evolucionado los fondos europeos, y que, si no se gestionan de forma eficaz, dejarán estancados a ambos países.